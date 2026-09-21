Hrvatska poljoprivredna komora: Sidrene cijene su dobre, ali...

Pritom je HPK istaknula kako građani imaju pravo znati zašto potrošač nešto plaća više, ali bez navedenih podataka zna samo da je proizvod poskupio, a ne i gdje i zašto došlo do povećanja cijene. U priopćenju se dodaje i da se to posebno odnosi na cijene hrane o kojima se posljednjih godina govori gotovo svakodnevno.