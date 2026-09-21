"Maksimalna transparentnost"
Hrvatska poljoprivredna komora: Sidrene cijene su dobre, ali...
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) u ponedjeljak je priopćila kako smatra da je uvođenje sidrene cijene dobro za potrošače jer osigurava maksimalnu transparentnost na tržištu, ali je pritom upozorila i da to ne znači da je poznato zašto je i u kojem dijelu lanca proizvod poskupio.
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“Za ključne prehrambene proizvode treba pratiti cijeli lanac: proizvođač, otkupljivač, prerađivač, distribucija, trgovina, potrošač. Želimo znati koliko dobiva poljoprivrednik, koliko iznosi cijena kroz pojedine faze lanca, gdje nastaje povećanje cijene i kako se mijenjaju troškovi proizvodnje”, naveo je predsjednik HPK Željko Mihelić.
HPK je u priopćenju opisala primjer proizvoda koji je prije koštao dva eura, a danas košta tri i pritom se upitala tko je dobio poskupjeli euro - koliko poljoprivrednik, a koliko prerađivač, distributer ili trgovac.
Pritom je HPK istaknula kako građani imaju pravo znati zašto potrošač nešto plaća više, ali bez navedenih podataka zna samo da je proizvod poskupio, a ne i gdje i zašto došlo do povećanja cijene. U priopćenju se dodaje i da se to posebno odnosi na cijene hrane o kojima se posljednjih godina govori gotovo svakodnevno.
“Cijena hrane ne počinje u trgovini. Proizvod nastaje na njivi, u staji, voćnjaku ili nekom drugom gospodarstvu, a zatim prolazi kroz otkup, preradu, distribuciju i trgovinu. Ako želimo ozbiljno razgovarati o cijeni hrane, moramo vidjeti cijeli taj put od polja do police”, izjavio je Mihelić.
Mogućnost da se može pratiti kretanje cijena kroz cijeli lanac od proizvodnje do maloprodaje, dodao je, ukazala bi prenosi li se cjenovni pritisak na cijenu koju stvaruje poljoprivrednik.
Upozorio je da “HPK neće dopustiti niti da se bez podataka optužuje hrvatskog poljoprivrednika za cijene koju on u konačnici ne određuje”.
“Poljoprivrednik danas ne proizvodi po troškovima iz 2025 godine. On danas plaća današnje cijene goriva, gnojiva, sjemena, zaštitnih sredstava, energije, rada, stočne hrane, mehanizacije i svega ostaloga. Zato stara cijena na polici ne može sama po sebi biti pokazatelj koliko danas košta proizvodnja hrane. Poljoprivrednik ne može biti amortizer cijene hrane”, naveo je Mihelić.
HPK je istaknula kako ne traži da građani plaćaju skuplju hranu, nego da znaju koliko ona košta i zašto te je dodala da ne traži privilegije za poljoprivrednike.
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