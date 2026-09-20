Ovo je najopasnija zračna luka u Europi

SAMUEL KUBANI / AFP

Mnogi ne znaju da se jedna posebno zahtjevna europska zračna luka, čak i za iskusne pilote, nalazi se u Austriji. Riječ je o zračnoj luci u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Tirol.

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Njen položaj u središtu doline rijeke Inn i okolna visoka brda i Alpe, pružaju ne samo spektakularan pogled iz zraka, nego su i poseban izazov za pilote, tijekom slijetanja zrakoplova, prenosi Fenix Magazin.

Prije svega, kako ističe “Österreich”, zbog topografije i promjenjivih vremenskih uvjeta.

Naime, blizina planina i Alpa može prouzročiti jaka zračna strujanja, kod određenih vremenskih (ne)prilika. Pritom topli vjetar tzv. Föhn, igra posebno važnu ulogu.

Topli vjetar, ako snažno puše u silaznoj putanji, može prouzročiti veliku brzinu i turbulencije zrakoplova. Stoga za slijetanje u zračnu luku Innsbruck vrijede posebna pravila i prilagodba aktualnim lokalnim uvjetima.

Innsbruck spada u zračne luke za koje piloti moraju imati dodatna znanja i posebno, odgovarajuće obrazovanje.

Stoga mnoge međunarodne zrakoplovne kompanije ovu austrijsku zračnu luku svrstavaju u zahtjevnu C kategoriju.

Unatoč tim posebnim sigurnosnim zahtjevima, zračna luka Innsbruck je sigurna i nije na glasu po nesrećama.

Posljednje veće nesreće zabilježene su prije više desetljeća.

Smanjenju i kontroli mogućih rizika doprinijeli su, strogi propisi, posebno školovani piloti i sveobuhvatan sigurnosni menadžment.

Što se tiče putnika, za njih sljetanje zrakoplovom u ovu najzahtijevniju europsku zrač̣nu luku prvenstveno znači, da pod određenim vremenskim uvjetima, može biti spektakularno i turbulenteno.