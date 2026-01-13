Hrvoje Stojić za N1
Tri godine od uvođenja eura: Je li donio više štete ili koristi?
Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić bio je gost N1 studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je analizirao tri godine od kako je Republika Hrvatska uvela euro kao službenu valutu.
Hrvoje Stojić navodi da je uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj bila dobra odluka jer ima više benefita nego loših posljedica: "Hrvatska ima rekordno najbolji kreditni rejting. Kako se to reflektira na ekonomiju? Naša poduzeća i stanovništvo plaćaju znatno niže kamatne stope. Kada poduzeće želi ulagati ima u startu nižu kamatnu stopu u odnosu na prosjek europodručja."
"Naše stanovništvo plaća znatno nižu kamatnu stopu za stambene kredite u odnosu na prosjek europodručja što pridonosi priuštivosti nekretnina", dodaje.
Inflacija i dalje iznad prosjeka
Komentirao je i inflaciju koje se veže uz uvođenje eura: "Inflacija je bila zadnjih godina viša u odnosu na prosjek europodručja i kako stvari stoje u narednih godinu ili dvije će ostati iznad prosjeka europodručja. Dva faktora su glavna. Rast cijena usluga - ubrzano su konvergirale. Važan faktor je snažan rast kupovne moći. Povećanje kupovne moći pogoni cijene usluga i cijene drugih proizvoda."
