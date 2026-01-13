Oglas

Hrvoje Stojić za N1

Tri godine od uvođenja eura: Je li donio više štete ili koristi?

author
N1 Hrvatska
|
13. sij. 2026. 16:57

Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić bio je gost N1 studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je analizirao tri godine od kako je Republika Hrvatska uvela euro kao službenu valutu.

Oglas

Hrvoje Stojić navodi da je uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj bila dobra odluka jer ima više benefita nego loših posljedica: "Hrvatska ima rekordno najbolji kreditni rejting. Kako se to reflektira na ekonomiju? Naša poduzeća i stanovništvo plaćaju znatno niže kamatne stope. Kada poduzeće želi ulagati ima u startu nižu kamatnu stopu u odnosu na prosjek europodručja."

Hrvoje Stojić
N1

"Naše stanovništvo plaća znatno nižu kamatnu stopu za stambene kredite u odnosu na prosjek europodručja što pridonosi priuštivosti nekretnina", dodaje.

Inflacija i dalje iznad prosjeka

Komentirao je i inflaciju koje se veže uz uvođenje eura: "Inflacija je bila zadnjih godina viša u odnosu na prosjek europodručja i kako stvari stoje u narednih godinu ili dvije će ostati iznad prosjeka europodručja. Dva faktora su glavna. Rast cijena usluga - ubrzano su konvergirale. Važan faktor je snažan rast kupovne moći. Povećanje kupovne moći pogoni cijene usluga i cijene drugih proizvoda."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Eurozona Hrvoje Stojić cijene euro inflacija uvođenje eura

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ