UGP traži portal za praćenje javnog novca: „Ako država prati svaki euro poduzetnika, javnost mora pratiti svaki euro države”

"Transparentnost nije zatrpavanje javnosti dokumentima koje nitko ne može pronaći ni razumjeti. Transparentnost znači da građanin u nekoliko klikova može vidjeti tko je donio odluku, kome je novac isplaćen i zašto. Poduzetnicima se s pravom traži uredno i odgovorno poslovanje. Ali ista pravila moraju vrijediti i za državu. Nije normalno da se račun malog obrtnika vidi odmah, a trag milijuna eura javnog novca traži danima“, poručuju iz UGP-a.