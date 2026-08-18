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VREMENSKA PROGNOZA

Od pljuskova do užarenih 37 stupnjeva: Kad stiže novo osvježenje?

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N1 Info
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18. kol. 2026. 06:57
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vrućina
YUICHI YAMAZAKI / AFP / YUICHI YAMAZAKI / AFP

Jučer i tijekom noći preko većine kopnenih krajeva i sjevernog dijela Jadrana prošla je hladna fronta, praćena kišom i grmljavinskim pljuskovima koji su ponegdje donijeli i obilniju oborinu. Kiša je uglavnom izostala u Dalmaciji.

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Jutros je u većini krajeva suho, uz umjerenu naoblaku, osobito na istoku i jugu zemlje. U nastavku dana očekuje se djelomično sunčano vrijeme. Poneki pljusak moguć je u Dalmaciji i Slavoniji, dok poslijepodne i navečer na sjeverozapadu unutrašnjosti stiže novo naoblačenje. Krajem dana ondje će ponovno mjestimice biti kiše i pljuskova.

Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjeverni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32 °C.

Sutra će biti pretežno sunčano, većinom suho i ponovno toplije. Dnevna temperatura u cijeloj će se zemlji kretati između 30 i 35 °C. Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak, kada bi se na istoku temperatura mogla popeti i do 37 °C. Potkraj četvrtka na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti stiže novo naoblačenje uz mjestimične pljuskove.

U petak i subotu vrijeme će ponovno biti nestabilnije i svježije, uz mjestimične pljuskove, kojih bi najmanje trebalo biti na krajnjem jugu zemlje.

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vremenska prognoza

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