Od pljuskova do užarenih 37 stupnjeva: Kad stiže novo osvježenje?

Sutra će biti pretežno sunčano, većinom suho i ponovno toplije. Dnevna temperatura u cijeloj će se zemlji kretati između 30 i 35 °C. Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak, kada bi se na istoku temperatura mogla popeti i do 37 °C. Potkraj četvrtka na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti stiže novo naoblačenje uz mjestimične pljuskove.