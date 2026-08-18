Jedna kamera u Europi snimila je više od 90 tisuća prekršaja u godinu dana!

Tkođer, kamera je bila isključena nekoliko mjeseci. Kada je ponovno aktivirana, mnogi su se navikli na to da se dionica ne nadgleda. Španjolska prometna uprava kažu da je kamera na opasnom mjestu kako bi usporila i spasila živote, a ne zbog skupljanja novca. Prebrza vožnja u Španjolskoj može vas koštati od 100 do 600 eura, a možete izgubiti i bodove na vozačkoj dozvoli.