Oglas

Rekordni iznos

Jedna kamera u Europi snimila je više od 90 tisuća prekršaja u godinu dana!

author
N1 Info
|
18. kol. 2026. 06:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_230519_24765920
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Španjolska prometna uprava kažu da je kamera na opasnom mjestu kako bi usporila i spasila živote, a ne zbog skupljanja novca

Oglas

Kamera koja je registrirala najviše prekršaja nalazi se na autocesti A-7 u blizini grada Valencije u Španjolskoj, a 2025. godine snimila je 90.766 s previsokom brzinom. To znači da kažnjava vozače svakih šest minuta, što je španjolskoj državi donijelo čak 18,9 milijuna eura, izvještava El Independiente, a prenosi HAK Revija.

Autocesta A-7 jedna je od najvažnijih cesta uz obalu Španjolske, gdje obično možete voziti brzinom od 120 km/h. Međutim, na jednom dijelu, ograničenje je 100 km/h. Mnogi vozači ne reagiraju na vrijeme i pokraj kamere prolaze s povećanom brzinom.

Tkođer, kamera je bila isključena nekoliko mjeseci. Kada je ponovno aktivirana, mnogi su se navikli na to da se dionica ne nadgleda. Španjolska prometna uprava kažu da je kamera na opasnom mjestu kako bi usporila i spasila živote, a ne zbog skupljanja novca. Prebrza vožnja u Španjolskoj može vas koštati od 100 do 600 eura, a možete izgubiti i bodove na vozačkoj dozvoli.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kamera za brzinu vožnja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ