Sve više znakova iz Moskve: Putin bi mogao povući potez kojeg se Rusi pribojavaju

Ukrajinski predsjednik tvrdi da su razlog za to gubici. U prvih sedam mjeseci 2026. u ruske je oružane snage regrutirana 221.000 ljudi, dok su gubici u istom razdoblju iznosili gotovo 225.500 vojnika, od čega oko 131.000 poginulih i gotovo 93.000 ranjenih, a Zelenskij ocjenjuje da Putin priprema teren za širenje mobilizacije, ali to maskira.