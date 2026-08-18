DRAMATIČNE SNIMKE
VIDEO / Preko 600 ukrajinskih dronova napalo Moskvu: Oštećeno skladište Wildberriesa, buknulo više požara
Ukrajinske snage tijekom noći na 18. kolovoza izvele su velik napad dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast, pri čemu su ruski izvori izvijestili o stotinama bespilotnih letjelica i više požara.
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Prema ruskim kanalima na Telegramu, koji se pozivaju na svjedočanstva stanovnika, ukrajinski dronovi tijekom noći napali su Moskvu i okolnu regiju. Ruski državni medij Moscow 24 objavio je da je u napadu oštećeno skladište Wildberriesa u okolici Moskve. Riječ je o najvećem ruskom internetskom trgovcu, čije su objekte posljednjih dana ukrajinske snage više puta napadale, javlja Kyiv Independent.
🇷🇺🇺🇦 Moscow’s skies are getting wild tonight.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2026
All four of the city’s major airports just shut down as Ukrainian drones pour in.
Explosions are echoing across neighborhoods while Russian air defenses scramble to shoot them down, sometimes sending debris straight into residential…
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin rekao je da je iznad Moskovske oblasti srušeno najmanje 197 ukrajinskih dronova. Istodobno, ruski izvori navode da je prema toj regiji lansirano više od 600 bespilotnih letjelica.
Ukrajinski kanal za praćenje vojnih aktivnosti Exilenova Plus objavio je da je ruska protuzračna obrana, pokušavajući presresti dronove, pogodila stambenu zgradu u Pavlovskom Posadu, udaljenom oko 67 kilometara od Moskve. Na krovu zgrade izbio je požar.
Prema dostupnim snimkama, požar je izbio i u tvornici aluminija u Moskovskoj oblasti, dok je još jedan požar zabilježen na kući u Ljubercima, gradu koji se nalazi neposredno uz administrativnu granicu Moskve.
🚨 Massive drone attack on the Moscow region— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026
Damage was reported across several parts of the Moscow region.
A private house was completely destroyed by fire in the village of Kuznetsy, while two more homes were damaged in Bogorodsky. A drone also struck a Wildberries warehouse… pic.twitter.com/CwCDZyMdgO
Snimke koje su navodno snimili stanovnici Staraje Kupavne, oko 23 kilometra istočno od Moskve, prikazuju ljude kako trče ulicama i automobile koji ubrzano prolaze, dok se u pozadini čuju eksplozije.
Razmjeri štete zasad nisu poznati. Kyiv Independent navodi da nije mogao neovisno potvrditi izvještaje s terena ni tvrdnje ruskih dužnosnika.
Novi napad dogodio se samo dva dana nakon jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Moskovsku oblast. I u napadu 16. kolovoza oštećeno je skladište Wildberriesa.
Ukrajinsko Ministarstvo obrane potvrdilo je tada napad i objavilo da je pogođeno najveće skladište te kompanije, površine 250.000 četvornih metara.
Sve češći ukrajinski napadi na Moskvu
Napadi na Moskvu posljednjih su mjeseci sve učestaliji, paralelno s razvojem ukrajinskih bespilotnih sustava dugog dometa. Ukrajina redovito cilja vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i na okupiranim područjima, nastojeći smanjiti sposobnost Moskve da nastavi rat.
Wildberries putem svoje internetske platforme prodaje i različitu vojnu opremu, među ostalim dijelove za dronove i pancirne prsluke. Europska unija u srpnju je sankcionirala bankarski ogranak kompanije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.
Istodobno, Wildberries ima važnu ulogu u ruskoj potrošačkoj ekonomiji.
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