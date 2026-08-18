VIDEO / Preko 600 ukrajinskih dronova napalo Moskvu: Oštećeno skladište Wildberriesa, buknulo više požara

Prema ruskim kanalima na Telegramu, koji se pozivaju na svjedočanstva stanovnika, ukrajinski dronovi tijekom noći napali su Moskvu i okolnu regiju. Ruski državni medij Moscow 24 objavio je da je u napadu oštećeno skladište Wildberriesa u okolici Moskve. Riječ je o najvećem ruskom internetskom trgovcu, čije su objekte posljednjih dana ukrajinske snage više puta napadale, javlja Kyiv Independent.