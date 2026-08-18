KRIVOTVORENJE DOKUMENTACIJE
Državni inspektorat o aferi s otpadom u Gospiću: Dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem
U Gospiću je Državni inspektorat utvrdio niz nezakonitosti povezanih s otpadom iz Italije i Slovenije, uključujući neurednu i krivotvorenu dokumentaciju, dok kazne izrečene odgovornoj pravnoj osobi nisu bile plaćene.
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Inspektorat je u napuštenom silosuu Gospiću pronašao oko 14 tisuća tona nepropisno zbrinutog otpada, kao i krivotvorene dokumente, a izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora Ivan Samac tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana, piše Dnevnik.hr.
Predstavnik Državnog inspektorata prvi je put od izbijanja afere u Gospiću javno govorio o slučaju koji je ranije bio predmet prozivki na račun te institucije.
Kazao je da su inspektori napušteni silos nadzirali prije tri godine te tada utvrdili da se poduzetnici Šincek nisu pridržavali izdane dozvole za gospodarenje otpadom.
'Dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem!'
Tijekom nadzora pronašli su niz nezakonitosti, nakon čega su o svemu podnijeli kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu.
"Sve indicije govore da je tu bilo otpada od ranije, dakle, dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem! Tko je sve nadležan za kontrolu ovog otpada? Nije samo Inspektorat, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija. Ovaj otpad se uvozio iz Italije i Slovenije.
Tako smo utvrdili da za negdje oko 14 tisuća tona ovog otpada nije bila uredna dokumentacija. Bilo je krivotvorenja dokumentacije, pratećih listova, bilo je svega. I zbog toga smo poduzeli mjere i donijeli rješenje o uklanjanju. Stavili smo crveno na sve - pravna osoba se ne pridržava ničeg! Pa kad se ne pridržava, pišemo kazne, pa smo tako napisali 140 tisuća eura kazni koje nisu plaćali – sve smo to predali DORH-u radi ovrhe", rekao je Ivan Samac, v. d. glavnog državnog inspektora.
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