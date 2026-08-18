Državni inspektorat o aferi s otpadom u Gospiću: Dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem

Tako smo utvrdili da za negdje oko 14 tisuća tona ovog otpada nije bila uredna dokumentacija. Bilo je krivotvorenja dokumentacije, pratećih listova, bilo je svega. I zbog toga smo poduzeli mjere i donijeli rješenje o uklanjanju. Stavili smo crveno na sve - pravna osoba se ne pridržava ničeg! Pa kad se ne pridržava, pišemo kazne, pa smo tako napisali 140 tisuća eura kazni koje nisu plaćali – sve smo to predali DORH-u radi ovrhe", rekao je Ivan Samac, v. d. glavnog državnog inspektora.