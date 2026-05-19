Mrak Taritaš: Hrvatski umirovljenici imaju među najnižim mirovinama u EU-u, a Vlada vodi politiku kozmetičkih korekcija

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš predstavila je u utorak prijedlog izmjena Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojima, naglasila je, žele napraviti iskorak prema pravednijem, fleksibilnijem i modernijem sustavu mirovinske štednje u Hrvatskoj.
„Trenutačno u trećem mirovinskom stupu imamo apsurdnu situaciju: građani desetljećima izdvajaju novac u dobrovoljne mirovinske fondove, taj se novac ulaže, ostvaruje prinose, vodi se kao privatna imovina građana - ali država istovremeno ograničava kada i kako ljudi mogu raspolagati vlastitom štednjom. To nije održiv ni pravedan odnos prema ljudima koji odgovorno štede za svoju budućnost”, naglasila je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru.
Kao ključne promjene navela je snižavanje dobne granice za korištenje sredstava iz trećeg mirovinskog stupa s 55 na 50 godina života čime, pojašnjava, žele povećati dostupnost vlastite štednje i učiniti sustav privlačnijim mlađim generacijama. Ljudi moraju imati više povjerenja da njihov novac nije trajno 'zaključan' desetljećima bez mogućnosti raspolaganja, dodala je.
Traže i povećanje državnih poticajnih sredstava. „Današnji limit od 663 eura odavno više ne prati ni inflaciju ni rast plaća. Zato predlažemo povećanje osnovice na 1333 eura godišnje. Time želimo potaknuti građane na veću štednju i omogućiti im veća primanja u starosti”, naglasila je.
Uz to, predlažu i liberalizaciju ulaganja fondova. Povećanjem limita ulaganja s 10 na 20 posto mirovinskim društvima daje se više fleksibilnosti za kvalitetnije upravljanje portfeljima i ostvarivanje boljih prinosa za članove fondova, navela je, poručivši da to nije samo pitanje financijskog tržišta, nego pitanje odnosa države prema radu, štednji i privatnoj imovini građana.
Ustvrdila je da aktualna Vlada godinama vodi politiku kozmetičkih korekcija umjesto stvarnih reformi mirovinskog sustava. "Hrvatski umirovljenici i dalje imaju među najnižim mirovinama u Europskoj uniji, a ljudi koji žele sami dodatno štedjeti suočavaju se s rigidnim pravilima i ograničenjima”, kazala je Mrak Taritaš.
Cilj izmjena po njezinim riječima je više financijske slobode za građane, veća osobna štednja, održiviji mirovinski sustav i dostojanstvenija starost za sve.
Predsjednik GLAS-a Stanko Borić dodao je da bi se tim izmjenama povećao broj korisnika jer će snižavanje dobne granice na 50 godina dobrovoljnu štednju učiniti atraktivnijom mlađoj populaciji budući da se skraćuje razdoblje 'zamrznutog kapitala'. Smatra i da će doći do veće akumulacije kapitala jer će značajno povećanje državnih poticajnih sredstava motivirati građane na veće uplate, što će dugoročno rezultirati većim mirovinskim primanjima iz trećeg stupa, a očekuje se i poboljšanje prinosa fondova.
