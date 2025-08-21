Za koliko će mirovine rasti nakon usklađivanja? Nekima i 60 eura više

Mirovine se usklađuju od 1999. godine, a bilo je godina kada usklađivanja uopće nije ni bilo. Ipak, ona rekordna dogodila su se uslijed velike inflacije i rasta plaća 2022. i 2023. godine. Mirovine su lani rasle za 4,19 posto u siječnju te za 7,46 posto od srpnja. Trend usporava pa tako ove godine imamo siječanjskih 3,03 posto i nadolazećih 6,46 posto, što je i dalje skoro deset posto godišnjeg rasta. Vladi je to potrebno kako bi do kraja mandata ispunila obećanje od 800 eura prosječne sveukupne mirovine. Ona sada iznosi 645 eura te čini svega 44 posto udjela u prosječnoj plaći. Na ovaj prosjek usklađivanje donosi oko 41 euro više.