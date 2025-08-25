Oglas

KADA SU GODINE PREDNOST

Ovo su najplaćeniji poslovi za osobe 55+, s najvećom potražnjom i najmanje fizičkog rada

N1 Info
25. kol. 2025. 09:01
radnice, zaposlenice, posao, ured
Foto: Unsplash

Platforma za karijerne resurse Resume Genius objavila je ovog tjedna novo izvješće – 10 najboljih poslova za starije osobe u 2025. godini.

Lista predstavlja najbolje plaćene poslove za odrasle starije od 55 godina, a osim visokih plaća, u obzir su uzeti i niski zahtjevi fizičkog rada te visoki rast zapošljavanja. U obzir su uzeti poslovi koji ne zahtijevaju obrazovanje iznad razine preddiplomskog studija i koji već imaju određeni postotak zaposlenih od 55 i više godina, prenosi nova.rs.

Na prvom mjestu su menadžeri prodaje, koji vode prodajne timove i rade na poboljšanju dosega prema kupcima, prema izvješću. Posao zahtijeva nisku fizičku aktivnost i srednju satnicu od 66,38 dolara.

Poslovi računovođa i revizora, koji od profesionalaca zahtijevaju analiziranje proračuna i podnošenje poreznih prijava, također su dobro prilagođeni starijim osobama jer nude fleksibilno radno vrijeme, poput sezonskih poreznih poslova i konzultantskih usluga.

"Iskustvo se visoko cijeni u svim industrijama, a mnogi poslodavci traže starije kandidate za liderske ili menadžerske pozicije", rekao je u priopćenju za medije Natan Soto, stručnjak za karijeru u Resume Geniusu.

"Ne bojte se upustiti u područja koja nadilaze vašu dosadašnju karijeru; vaše vještine mogu biti vrijednije nego što mislite“.

10 najboljih poslova za starije osobe, prema Resume Geniusu:

  1. Menadžeri prodaje
  2. Analitičari računalnih sustava
  3. Analitičari upravljanja
  4. Računovođe i revizori
  5. Menadžeri socijalnih i društveno korisnih usluga
  6. Prodajni predstavnici u veleprodaji i proizvodnji
  7. Upravitelji imovinom, nekretninama i udrugama zajednice
  8. Menadžeri u ugostiteljstvu
  9. Agenti prodaje osiguranja
  10. Agenti za nekretnine i prodajni agenti
Teme
posao poslovi

