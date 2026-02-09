UniCredit objavio neto financijsku dobit za 2025.

Operativni troškovi u prošloj su se godini zadržali više-manje na razini iz 2024. godine te su iznosili 9,4 milijardi eura. Stopa adekvatnosti kapitala Grupe (CET 1) u 2025. iznosila je 14,7 posto i bila je za 1,1 postotni bod niža nego u 2024. godini. Za poslovnu 2026. godinu UniCredit cilja neto dobit od približno 11 milijardi eura i neto prihode u iznosu većem od 25 milijardi eura, navodi se u priopćenju.