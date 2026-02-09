RUŠENJE ODLUKE SKUPŠTINE
Selak Raspudić: Možemo ili radi za Plenkovića ili su idioti u političkom smislu
Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća Novog dana. S našim Hrvojem Krešićem razgovarala je o odluci skupštine Grada Zagreba kojom su u listopadu odlučili zabraniti ZDS, a za koju je najavila preispitivanje zakonitosti
Na samom početku Selak Raspudić krenula je oštro po političkoj konkurenciji rekavši da su toliko radikalizirali političku scenu da su "prešli granice dobrog ukusa."
"Na temelju nekih mojih argumenata, u drugi ešalon svojih političara puštaju da u dnevnicima najgledanijih programa izgvaraju optužbe poput Marija Selak Raspudić je na strani ne ekstremne desnice, nego NDH. Taj verbalni arsenal se dosad nije pojavljivao u političkom prostoru", mišljenja je zastupnica pa pojašnjava svoj stav oko preispitivanja ustavnosti odluke zagrebačke skupštine o zabrani upotrebe ustaškog pozdrava u gradskim prostorima.
"Način za eliminaciju centra"
Mnogi bi se radovali, kako kaže, da je mogu "prikačiti HDZ-u."
"HDZ-u, Možemo i SDP-u najviše s druge strane smeta nešto treće - nešto što nije radikalno, a konkretno je. Dosad je centar bio politički pasivan. Ja sam oporba HDZ-u u Saboru i jako bi se vidjela ta moja ručica, za koju bi možda stigla i neka parica. S obzirom da smo mi najaktivnija oporba u Skupštini to je način da nas se eliminira", dodaje ona.
Smatra da je potrebno "kultivirati" političku scenu.
"Ustavni sud nije tu da bi rješavao naše političke razmirice. Ovdje je jasno da ni Tomašević, Benčić, Bakić, Kekin nisu govorili istinu. Svjesno su krivo komunicirali odluku Gradske skupštine i odluku o općim odlukama poslovanja Arene. Nama je dovoljno bitno za političku prosudbu tko nas obmanjuje, a tko svoje djelovanje temelji na dokumentima", ističe.
Dodaje da je Ustavni sud koje ocjenjuje "rezultatom isključivo političke trgovine" predmet međusobnog ucjenjivanja i svojevrsna "moneta".
"Lijeva oporba koja se trenutačno duri oko dočeka rukometaša, smatra da jedina može razgovarati o ustavnim sucima. Treba jasno reći - Ustavni sud je tu zbog građana, a ne zbog nas, a način kadroviranja zasigurno nije nepolitički", rekla je.
Na pitanje s čime se konkretno ne slaže vezano uz odluku Skupštine, kaže da primjećuje izostanak normiranih sankcija.
"Možda i najveći spin..."
"Imamo dva dokumenta - Zaključak Gradske skupštine koji je možda i najveći spin. U njemu ne stoji ništa konkretno, već preslikava ono što se propisuje našim zakonima, da ne bi bilo fašizma, nacizma... Dakle on je potpuno prazan. Zabranjuje se ZDS u gradskim prostorima, a što su mjere? Mjera može biti, u ovom slučaju, da organizatore koncerta na neki način obveže da se ne koristi ZDS. Mjera može biti čitav niz dobrih želja, sankcija, ali one moraju biti konkretne", naglašava pa nastavlja.
"Na temelju tog potpuno apstraktnog zaključka donesena je samo jedna odluka - izmjena općih uvjeta poslovanja zagrebačke Arene. Razmišljali su kratkoročno i donijeli su odluku da netko tko negdje kaže ZDS u gradskom prostoru ne može nastupati - ali isključivo u prostoru Arene...
Ovo je javni gradski trg za koji ne postoji nikakva sankcija i laž je da imaju konkretne dokumente zbog kojih su donijeli ovakvu odluku. Možda najveći politički spin je onaj da su oni nas spašavali od ustaša", kaže.
Kako kaže, smatra da se politika ne bi nikako smjela miješati u glazbeni ukus.
"Ako netko svojim izvođenjem krši zakone, postoje represivni organi, a to nije Tomašević. On je ušao u prostor onoga što ne može činiti, a to je predviđanje sankcija", ocijenila je.
Dodaje da je najgore od svega što je Tomašević ovime "došao na volej Plenkoviću".
"Uspio je od Plenkovića kao osobe koja mora odgovarati građanima što je za ministra ponovno dovela Tomislava Ćorića, za to što je glavni državni inspektor u zatvoru... Umjesto da odgovara na ta pitanja - on mu je omogućio da bude borac protiv zabrana. On možda radi za Plenkovića ili su politički toliko potkapacitirani, da ne kažem idioti u političkom smislu - jer ja ne znam tko je unazad 10 godina toliko rehabilitirao HDZ", zaključila je.
