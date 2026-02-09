"HDZ-u, Možemo i SDP-u najviše s druge strane smeta nešto treće - nešto što nije radikalno, a konkretno je. Dosad je centar bio politički pasivan. Ja sam oporba HDZ-u u Saboru i jako bi se vidjela ta moja ručica, za koju bi možda stigla i neka parica. S obzirom da smo mi najaktivnija oporba u Skupštini to je način da nas se eliminira", dodaje ona.