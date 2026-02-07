Tajna moć tipke za glasnoću na mobitelu: Ove trikove morate probati

U situacijama kada je potrebna dodatna sigurnost, možete privremeno onemogućiti Face ID ili Touch ID tako što ćete pritisnuti i držati bočnu tipku za zaključavanje zajedno s bilo kojom od tipki za glasnoću na dvije sekunde. U zahtjevnim situacijama brza rješenja su ključna. Da biste utišali dolazne pozive, bilo redovne ili FaceTime, jednostavno pritisnite bilo koju tipku za glasnoću. Ovo će također utišati vibracije u tihom načinu rada.