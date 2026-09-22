Macron u UN-u kritizirao Trumpa zbog Gaze: Neki se hvale navodnim mirom...

"Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u Pojasu Gaze? Neki se hvale navodnim mirom. No taj mir niti na jednu sekundu nije ponovno otvorio pristup humanitarnoj pomoći. Hoćemo li jednostavno stajati po strani i promatrati tu predstavu koje bismo se svi trebali stidjeti", poručio je Macron.