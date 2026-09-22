Oglas

ČEKA SE FORMALIZACIJA

Afarak: Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi biti dovršeno tijekom idućih tjedana

author
Hina
|
22. ruj. 2026. 21:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
željezara Sisak
Nikola Cutuk/PIXSELL

Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi biti dovršeno tijekom idućih tjedana, kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i talijanske grupacije Danieli, priopćila je u utorak Afarak Steel, novoosnovana hrvatska tvrtka međunarodne metalurške grupe Afarak koja je pod kontrolom poduzetnika Danka Končara.

Oglas

Preko novoosnovane tvrtke Afarak Steel trebalo bi se realizirati najavljeno preuzimanje, navodi se u priopćenju, a njezin je direktor Nenad Končar, sin Danka Končara, koji operativno vodi cijeli proces.

Formalizacija sporazuma o preuzimanju sisačke željezare očekuje se u idućih nekoliko tjedana i ovisi o usuglašavanju određenih pitanja, istaknuto je u priopćenju, uz naznaku da se radi o neslužbenim informacijama.

Ukupna vrijednost posla i projekta, uključujući sve potrebne resurse i povezane troškove, procjenjuje se u Končarevom timu, mogla bi dosegnuti 350 milijuna eura, što je znatno više od ranijih procjena koje su se kretale oko 200 milijuna eura.

"Osnivanje Afarak Steela konkretan je korak u realizaciji onoga što smo najavili početkom ljeta. Naša je ambicija revitalizirati proizvodnju i pokrenuti temeljitu preobrazbu sisačke industrije", citiraju se u priopćenju riječi Danka Končara.

Končar je dodao i da želi otvoriti radna mjesta za inženjere i druge stručnjake.

"Posao još treba formalizirati, ali na njegovoj pripremi kontinuirano radimo", istaknuo je.

U priopćenju se još navodi da se u Željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. To bi sisačkoj željezari otvorilo mogućnosti za opskrbu domaćeg i europskog građevinskog i infrastrukturnog sektora, uz prostor za angažman domaćih dobavljača i drugih tvrtki povezanih s industrijskom proizvodnjom.

"Čelik je potreban za stanogradnju, prometnice, energetiku i niz drugih djelatnosti. Hrvatska ima strateški interes sačuvati i razvijati takve kapacitete, a Sisak u tome može ponovno imati značajnu ulogu", naglasio je Končar.

Pozdravio je i usmjerenje Vlade prema reindustrijalizaciji i jačanju domaće proizvodnje.

"Vlada i nadležna ministarstva imaju važnu ulogu u stvaranju stabilnog i poticajnog okvira za takve projekte, a mi želimo pridonijeti svojim iskustvom i industrijskim znanjem", poručuje.

Afarak je međunarodni proizvođač specijalnih legura, s rudnicima i proizvodnim pogonima u Južnoafričkoj Republici, Turskoj i Njemačkoj. Afarak Holdings Ltd. je izravni osnivač Afarak Steela sa sjedištem u Zagrebu.

Končar je u javnosti, između ostalog, poznat po preuzimanju Brodotrogira, koji je prošao restrukturiranje nakon privatizacije i danas se bavi zahtjevnim remontima i specijaliziranim novogradnjama za međunarodne naručitelje. Njegova tvrtka Kermas Istra uložila je oko 85 milijuna eura u izgradnju marine Polesana i hotela Monumenti na pulskom kompeksu Katarina-Monumenti.

Teme
afarak steel akvizicija sisak željezara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ