Afarak: Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi biti dovršeno tijekom idućih tjedana

U priopćenju se još navodi da se u Željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. To bi sisačkoj željezari otvorilo mogućnosti za opskrbu domaćeg i europskog građevinskog i infrastrukturnog sektora, uz prostor za angažman domaćih dobavljača i drugih tvrtki povezanih s industrijskom proizvodnjom.