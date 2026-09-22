TURSKI PREDSJEDNIK
Erdogan pozvao na reformu UN-a: Sustav u kojem je 190 zemalja podložno volji njih pet nije pravedan
Turski predsjednik Tayyip Erdogan je Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao da UN više ne može ispunjavati svoju dužnost očuvanja mira te je pozvao na reformu njegovog Vijeća sigurnosti.
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Erdogan godinama poziva na sveobuhvatniju i uključiviju strukturu Vijeća sigurnosti.
"Priznajmo da sustav u kojem je volja više od 190 zemalja podložna hiru pet zemalja nije ni pravedan ni sposoban u potpunosti uspostaviti povjerenje", poručio je.
"Ujedinjeni narodi, osnovani prije 81 godine radi održavanja mira i sigurnosti, postali su nemoćni da ispune tu zadaću ili su u tome onemogućene", dodao je.
Erdogan je također osudio situaciju u Gazi, rekavši da "nitko s osjećajem za pravdu i savjest, kome su čovječnost, suosjećanje i milosrđe u srcu, ne može zažmiriti na oba oka" pred onim što se tamo događa.
"(Palestinski predsjednik) Mahmud Abas ne može zauzeti svoje mjesto u ovoj dvorani dvije uzastopne godine. Ova nepravda protiv naše palestinske braće i sestara ranjava savjesti", kazao je Erdogan.
Pozvao je zemlje koje ne priznaju palestinsku državu da ponovo razmotre svoj stav, a sve države da povećaju pritisak na Izrael kako bi okončao rat u Gazi, koju je opisao kao "najnehumaniji, najsramotniji koncentracijski logor našeg doba".
Turska, članica NATO-a, jedna je od najglasnijih kritičara Izraela i njegovog rata u Gazi te tvrdi da njegovi napadi predstavljaju genocid. U više navrata je pozvala na međunarodne mjere protiv Izraela, koji poriče optužbe za genocid.
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