Francuzi zabranili sušenje rublja na balkonima. Kakva su pravila u Hrvatskoj?

Ilustracija: Laura on Unsplash

Sušenje rublja na balkonima u jednom je francuskom gradiću postalo ozbiljno komunalno pitanje. Vlasti mjesta Thizy-les-Bourgs u departmanu Rhône početkom rujna zabranile su stanovnicima vješanje rublja na prozorima i balkonima, a za kršenje odluke predviđene su i novčane kazne.

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Gradonačelnik Rémi Berthoux odluku je obrazložio željom da se poboljša izgled mjesta. "Nismo u Napulju", poručio je, dodajući da želi da grad bude uredniji i privlačniji potencijalnim stanovnicima.

Općinske vlasti tvrde da su prije zabrane pokušale razgovarati s kućanstvima koja su, prema njihovoj procjeni, narušavala izgled pročelja. Budući da dogovor nije postignut, uvedena su formalna pravila, prenosi Dnevnik.hr.

Dio stanovnika odluku podržava. Smatraju da veliko rublje, stolnjaci i različiti predmeti koji vise s balkona ostavljaju dojam neurednosti. Drugi pak smatraju da je kažnjavanje svih zbog ponašanja manjeg broja stanovnika pretjerano te da bi lokalne vlasti trebale imati važnije prioritete.

A što je sa sušenjem rublja u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj ne postoji opća državna zabrana prema kojoj građani ne bi smjeli sušiti rublje na vlastitom balkonu. Samo postavljanje sušila i sušenje odjeće unutar balkona stoga samo po sebi nije automatski prekršaj.

Ipak, stvari nisu baš tako jednostavne. Gradovi i općine svojim odlukama o komunalnom redu mogu propisivati pravila o izgledu pročelja i dijelova zgrada koji su vidljivi s javnih površina.

Zbog toga se pravila razlikuju od mjesta do mjesta. Ograničenja se češće odnose na vješanje rublja preko ograda, prozora i pročelja okrenutih prema ulici ili na postavljanje konopa koji izlaze izvan prostora balkona.

Takva pravila postoje u različitim dijelovima Hrvatske. U pojedinim gradovima, među kojima su Osijek, Varaždin, Prelog i Slavonski Brod, komunalnim se propisima ograničava držanje ili sušenje rublja i posteljine na prozorima i ogradama zgrada okrenutima prema ulici.

Posebna pravila mogu vrijediti i u povijesnim gradskim jezgrama, gdje je cilj očuvati izgled pročelja i kulturnu baštinu.

Na obali je situacija nešto složenija

Na Kvarneru i u Istri također postoje pravila koja uređuju postavljanje konopa i različitih predmeta na dijelovima zgrada vidljivima iz javnog prostora.

U Dalmaciji je situacija posebno zanimljiva. Tiramole, odnosno konopi za sušenje rublja razapeti između kuća, desetljećima su dio svakodnevice i vizure brojnih starih gradskih četvrti.

No tradicija sama po sebi ne znači da se rublje može vješati bilo gdje. U zaštićenim povijesnim cjelinama i na kulturnim dobrima mogu vrijediti stroža pravila.

To se, primjerice, odnosi na područja poput splitske povijesne jezgre i prostora Dioklecijanove palače, dok su u drugim dijelovima grada tiramole uobičajen prizor. Slična pravila mogu vrijediti i u Zadru te drugim obalnim gradovima i turističkim mjestima.

Dakle, smijete li sušiti rublje na balkonu?

U pravilu, običan stalak s rubljem unutar vlastitog balkona nije općenito zabranjen. Problem može nastati ako se rublje vješa preko vanjske strane ograde, na pročelje, prozor prema ulici ili ako se postavljaju konopi izvan prostora balkona.

Posebnu pozornost treba obratiti na zgrade u zaštićenim povijesnim cjelinama, gdje mogu vrijediti dodatna komunalna i konzervatorska pravila.