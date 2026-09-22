Putnici, oprez!
Stjuardesa upozorava: Ova dva pića nikad ne naručujte u avionu
Tijekom dugog leta, prizor kolica s pićima kako se kreću prolazom može putnicima pružiti trenutni osjećaj ugode – no kabinsko osoblje savjetuje putnicima da dobro razmisle prije naručivanja.
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Stjuardese i stjuardi iz nekoliko velikih zrakoplovnih kompanija godinama upućuju isto upozorenje: Izbjegavajte naručivanje vruće kave ili čaja tijekom leta.
Prema časopisu "Southern Living", razlog koji navodi kabinsko osoblje jest taj što se voda za pripremu vrućih napitaka tijekom leta uzima iz spremnika u zrakoplovu koji se ne čiste redovito.
Bivši stjuard Kaz Marzo izjavio je za spomenuti časopis: "Osobno sam svjedočio tome kako ekipe za održavanje zanemaruju propisane protokole čišćenja spremnika. Osim toga, u cijevima se s vremenom nakupljaju mineralne naslage."
Umjesto toga, kabinsko osoblje preporučuje naručivanje pića u zatvorenim limenkama ili bocama, prenosi MSN.
Slično upozorenje iznijela je i bivša stjuardesa Kat Kamalani u videozapisu objavljenom na TikToku 2021. godine.
"Nikada nemojte konzumirati tekućinu koja nije u limenci ili boci", rekla je Kamalani. "Razlog je taj što se ti spremnici za vodu nikada ne čiste i užasno su prljavi."
Dodala je i kako se sami aparati za kavu "rijetko čiste, osim ako se ne pokvare".
"Cijeli se aparat nikada ne čisti", dodala je. "A nalaze se odmah pored toaleta."
Kamalani je također istaknula da roditelji nikada ne bi trebali ulijevati vruću vodu iz zrakoplova u bočice za bebe zbog mogućeg prisustva bakterija. Umjesto toga, savjetuje: "Zatražite flaširanu vodu i vruću vodu u šalici; zatim pripremite bočicu koristeći flaširanu vodu, stavite je u šalicu s vrućom vodom i tako je zagrijte."
Trogodišnje istraživanje o kvaliteti vode u zrakoplovima, objavljeno u prosincu 2025., pokazalo je da bi taj savjet mogao biti koristan, ovisno o zrakoplovnoj kompaniji.
Istraživanje o vodi u zrakoplovima iz 2026. godine, koje je proveo Centar za hranu kao lijek i dugovječnost (Center for Food as Medicine and Longevity – CFML), rangiralo je kvalitetu vode kod 10 velikih i 11 regionalnih zrakoplovnih kompanija.
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Kvaliteta vode ocjenjivala se prema kriterijima koji uključuju broj prekršaja po zrakoplovu, prekoračenja maksimalno dopuštenih razina onečišćenja bakterijom E. coli, udio pozitivnih nalaza na indikatore onečišćenja, javne obavijesti te učestalost dezinfekcije i ispiranja sustava.
U izvješću je direktor CFML-a Charles Platkin naveo da zrakoplovne kompanije Delta Air Lines, Frontier Airlines i Alaska Airlines imaju "najsigurniju vodu u zraku". Međutim, Platkin je dodao da "gotovo sve regionalne zrakoplovne kompanije moraju poboljšati sigurnost vode u zrakoplovima".
CFML preporučuje da se nikada ne pije voda koja nije poslužena u zatvorenoj boci.
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