Stjuardesa upozorava: Ova dva pića nikad ne naručujte u avionu

Kamalani je također istaknula da roditelji nikada ne bi trebali ulijevati vruću vodu iz zrakoplova u bočice za bebe zbog mogućeg prisustva bakterija. Umjesto toga, savjetuje: "Zatražite flaširanu vodu i vruću vodu u šalici; zatim pripremite bočicu koristeći flaširanu vodu, stavite je u šalicu s vrućom vodom i tako je zagrijte."