OBRAĆANJE JAVNOSTI
Premijer Plenković otkrio koliko je koštala evakuacija Hrvata s Bliskog istoka
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije vezane uz poskupljenje goriva, ali i situaciju s prelaskom Darija Zurovca u vladajuću većinu.
Istaknuo je da su intervencije Vlade spriječile dodatni rast cijena "u trenucima svjetske krize zbog intervencije u Iranu".
"Kroz Hormuški tjesnac tankeri ne mogu proći pa na tržištu nedostaje oko 30 posto nafte", objasnio je premijer rast cijena i izrazio nadu da situacija neće trajati predugo pa dodao da će vladine mjere trajati minimalno dva iduća tjedna.
Komentirao je o repatrijaciju građana s područja pogođenih ratom.
"Sve hrvatske građane vratili smo u Hrvatsku u roku od četiri-pet dana", naveo je Plenković i otkrio da je Hrvatska platila pet avionskih letova oko 856.000 eura.
"Ukupan broj hrvatskih državljana koji se vratio je 870, s njima se vratio 101 državljanin trećih zemalja. Svi oni koji su ostali su ostali na vlastitu odgovornost. U slučaju da se situacija dalje zakomplicira možemo ponovno reagirati", naveo je i dodao da je riječ o najvećoj i najuspješnijoj repatrijaciji državljana iz ratom pogođenih područja.
"Projekt "zurovčeka" ničime nije bio uvjetovan"
Još se jednom osvrnuo na evakuaciju Hrvata iz Dubaija te ostalih zemalja Bliskog istoka, kao i na hrvatske vojnike. Ponovno je naglasio da su na sigurnom i da će se vratiti kad za to budu stečeni uvjeti.
Na pitanje o Dariju Zurovcu i prelasku u vladajuću većinu kako bi dobio projekt.
"Ta izjava bila je politički gaf. Ponovit ću... Idite u Grad Zagreb, gdje je Možemo dobio povjerenje pa neka kažu koja je to diskriminacija oko projekata koje su dobili. Kako je to Vlada RH diskriminirala Zagreb? Te teze o diskriminaciji onih dijelova Hrvatske gdje su izbore dobili oni koji nisu dio većine, obične su obmane i laži. Imamo problem da se ljudi bore s činjenicama."
Naglasio je da projekt "zurovčeka" ničime nije bio uvjetovan.
"Taj projekt je u aktivnostima Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture."
Na kraju je odbio komentirati predsjednika Zorana Milanovića oko teme povlačenja vojnika.
"Ne bavim se time, niti kanim, niti je to moj posao", zaključio je premijer Andrej Plenković.
