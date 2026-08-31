Vlada: Od raspoloživih 10 mlrd eura iz NPOO-a dosad isplaćeno 7,3 mlrd

Iz Vlade podsjećaju da je NPOO bio temeljni dokument za korištenje sredstava dostupnih Hrvatskoj u okviru instrumenta ”EU Nove generacije”, prvog paketa Plana oporavka Europske unije osmišljenog kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19. Unutar njega uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućilo korištenje bespovratnih sredstava.