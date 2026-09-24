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"Poseban odnos"

Janša pozvao Trumpa u Sloveniju: "Obećao je..."

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Hina
|
24. ruj. 2026. 10:38
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reuters, janša i trump
REUTERS/Evan Vucci, Borut Zivulovic

Slovenski premijer Janez Janša pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju, priopćila je u srijedu slovenska vlada na platformi X, dodajući da je on obećao prihvatiti poziv.

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Janez Janša, od svibnja premijer Slovenije četvrti put, u razgovoru za konzervativnu američku televiziju Newsmax rekao je da mu je Donald Trump obećao dolazak.

Informaciju o pozivu republikancu Janša je objavio i na svom profilu na X-u, poprativši je kraćim isječkom tog razgovora. U objavi je naglasio da Slovenija i SAD imaju poseban odnos.

„I zbog toga sam sinoć na prijemu pozvao predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju”, poručio je premijer Slovenije, domovine američke prve dame Melanije Trump

Dvojica čelnika susrela su se u utorak na tradicionalnom prijemu za čelnike koje na marginama Opće skupštine UN-a priređuje predsjednik države domaćina, piše slovenska agencija STA.

Janšu slovenski, pa i svjetski mediji, često uspoređuju s američkim predsjednikom zbog sličnosti političke strategije i retorike, ali i sklonosti zapaljivim objavama na društvenim mrežama. 

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donald trump janez janša politička usporedba sad slovenija slovenija-sad odnosi trumpov posjet sloveniji

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