"Poseban odnos"
Janša pozvao Trumpa u Sloveniju: "Obećao je..."
Slovenski premijer Janez Janša pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju, priopćila je u srijedu slovenska vlada na platformi X, dodajući da je on obećao prihvatiti poziv.
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Janez Janša, od svibnja premijer Slovenije četvrti put, u razgovoru za konzervativnu američku televiziju Newsmax rekao je da mu je Donald Trump obećao dolazak.
Informaciju o pozivu republikancu Janša je objavio i na svom profilu na X-u, poprativši je kraćim isječkom tog razgovora. U objavi je naglasio da Slovenija i SAD imaju poseban odnos.
„I zbog toga sam sinoć na prijemu pozvao predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju”, poručio je premijer Slovenije, domovine američke prve dame Melanije Trump.
Dvojica čelnika susrela su se u utorak na tradicionalnom prijemu za čelnike koje na marginama Opće skupštine UN-a priređuje predsjednik države domaćina, piše slovenska agencija STA.
Janšu slovenski, pa i svjetski mediji, često uspoređuju s američkim predsjednikom zbog sličnosti političke strategije i retorike, ali i sklonosti zapaljivim objavama na društvenim mrežama.
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