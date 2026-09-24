Priprema se ključna studija
Zagreb dobiva novu javnu garažu: Bit će desetak minuta od Jelačić-placa
Grad Zagreb već dugi niz godina planira izgradnju podzemne garaže ispod Trga dr. Franje Tuđmana na Črnomercu, a ono što se tijekom posljednjeg desetljeća mijenjalo detalji su oko njena položaja, veličine i uređenja
Garaža svakako, kazali su iz gradske vlasti na čelu s Tomislavom Tomaševićem, ide, a sada je u tu svrhu naručio izradu prometne studije kojim bi se trebao ustrojiti promet oko te lokacije.
Natječaj je objavljen putem postupka jednostavne nabave, vrijedan je 23.000 eura, a rok za dostavljanje ponuda bio je danas u 12 sati, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji list.
"Predmet nabave je novelacija prometne studija prostora Trg dr. F. Tuđmana za izgradnju podzemne garaže s ciljem definiranja načina priključenja na prometnu mrežu. Ovaj dokument će biti podloga koja će poslužiti za izradu arhitektonsko-urbanističkog natječaja uređenja Trga F. Tuđmana i Trg R. Francuske (u daljnjem tekstu TRF). Potrebno je izraditi novelaciju prometne studije koja će sagledati uvjete koji odnose na planiranje, pozicioniranje i funkciju garažnih kapaciteta u zoni obuhvata – detaljizira se u projektnoj dokumentaciji koje se točno usluge traže.
Budući da je riječ o lokaciji u blizini koje prolaze ne samo automobili već i tramvaji i vlakovi, u obzir treba uzeti cjelokupnu prometnu situaciju. Prometna studija mora se fokusirati na strateško dimenzioniranje garaže (njezin kapacitet), kako će se tome prilagoditi ulični parking te kako uključiti novu garažu u sustav Park & Ride.
"Položaj uz željeznički Zapadni kolodvor, tramvajske koridore na Ilici i Republike Austrije te autobusni terminal Reljkovićeva osigurava prihvat korisnika koji putovanje nastavljaju javnim prijevozom – stoji u dokumentu. Treba, usto, definirati kako promet urediti da se maksimalno smanji emisija štetnih plinova koju auti prouzrokuju dok kruže po kvartu tražeći na slobodno parkirališno mjesto.
Za potrebe izrade studije potrebno je provesti ručnog brojanje prometa u 15-minutnim intervalima tijekom minimalno osam sati za jedan radni dan, a pratiti i kako izgleda situacija s prometom u mirovanju, odnosno parkiranim automobilima. Posebno treba analizirati pješačku i biciklističku spojnicu između Reljkovićeve ulice (zapad) i javnih zgrada u Ulici Republike Austrije (obvezno provesti četverosatno brojanje) – piše u dokumentaciji. Izvoditelj je obvezan predložiti minimalno tri idejne varijante garaže unutar prostora Trga dr. Franje Tuđmana i Trga Repulike Francuske. Rok izvršenja je dva mjeseca od uvođenja izvođača u posao.
A gradska je vlast prije dvije godine kao jedan od velikih infrastrukturnih projekata najavila, podsjetimo, gradnju garaže ispod Trga dr. Franje Tuđmana na Črnomercu. – Trenutačno je u izradi program za provedbu javnog natječaja za uređenje trga, koji će uključivati i planiranje gradnje javne podzemne garaže. S obzirom na to da njezina konačna lokacija još nije definirana, u ovoj fazi nije moguće precizno odrediti broj garažnih mjesta – kazali su nam u Gradu 2024. godine.
Planovi za taj pothvat postoje već više od dva desetljeća. Bivši je gradonačelnik Milan Bandić još 2014. predstavio projekt uređenja trga koji bi, uz kip prvog predsjednika, parkovni paviljon i igralište, imao i podzemnu garažu s 450 parkirnih mjesta. Projektant je bio arhitekt Neven Fabijanić, koji je idejno rješenje za lokaciju izradio još 1998. S radovima se trebalo početi 2015., no to se nije dogodilo, a nekoliko godina poslije predstavljena je i nova ideja, prema kojoj bi se ispod trga gradila garaža s 400 mjesta te dva tunela do Ulice grada Mainza. I od toga se odustalo, a 2022. se počelo ponovno planirati uređenje Tuđmanca s garažom, iako još, dakle, nije poznato koliko bi mjesta u njoj trebalo biti.
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