Zagreb dobiva novu javnu garažu: Bit će desetak minuta od Jelačić-placa

Planovi za taj pothvat postoje već više od dva desetljeća. Bivši je gradonačelnik Milan Bandić još 2014. predstavio projekt uređenja trga koji bi, uz kip prvog predsjednika, parkovni paviljon i igralište, imao i podzemnu garažu s 450 parkirnih mjesta. Projektant je bio arhitekt Neven Fabijanić, koji je idejno rješenje za lokaciju izradio još 1998. S radovima se trebalo početi 2015., no to se nije dogodilo, a nekoliko godina poslije predstavljena je i nova ideja, prema kojoj bi se ispod trga gradila garaža s 400 mjesta te dva tunela do Ulice grada Mainza. I od toga se odustalo, a 2022. se počelo ponovno planirati uređenje Tuđmanca s garažom, iako još, dakle, nije poznato koliko bi mjesta u njoj trebalo biti.