financijski problemi
Blokiran račun Studenca
Uprava Studenca danas je potvrdila da se nalazi u financijskim poteškoćama te da je pokrenula predstečajnu nagodbu. Naveli su kako trgovine ostaju otvorene.
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Međutim, s Finom smo provjerili status financija i dobili informaciju da je Studenčev račun u blokadi.
Podsjetimo, iz Studenca su se oglasili priopćenjem u kojem su potvrdili da je podnešen prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe:
"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.
Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka.
Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.
Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih."
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