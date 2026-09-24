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financijski problemi

Blokiran račun Studenca

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 11:28
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Tvrtka Studenac podnijela je jucer zahtjev za otvaranje predstecajnog postupka, cime je pokrenut postupak radi uredjenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja. Prodavaonica Studenca u Ilici. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Uprava Studenca danas je potvrdila da se nalazi u financijskim poteškoćama te da je pokrenula predstečajnu nagodbu. Naveli su kako trgovine ostaju otvorene.

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Međutim, s Finom smo provjerili status financija i dobili informaciju da je Studenčev račun u blokadi.

Podsjetimo, iz Studenca su se oglasili priopćenjem u kojem su potvrdili da je podnešen prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe:

"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. 

Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka.

fina studenac
N1

Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja. 

Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih."

Teme
blokada računa financijski problemi predstečajna nagodba restrukturiranje studenac

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