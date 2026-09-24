Poslovođa u Holdingu objavio platne liste: "Grad manipulira brojkama, stvarna plaća je oko 1000 eura"

Radno vrijeme ovisi o fondu sati u mjesecu, a po pravilu se radi 7,5 sati dnevno, pri čemu jedna radna subota u mjesecu ulazi u redovnu satnicu i uopće se ne plaća kao prekovremeni rad. Kad se sve zbroji, ako radnik radi samo prvu smjenu, njegova stvarna netoplaća iznosi oko 1000 eura, pa čak i manje", rekao je.