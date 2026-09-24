OSPORIO PODATKE ZAGREBA
Poslovođa u Holdingu objavio platne liste: "Grad manipulira brojkama, stvarna plaća je oko 1000 eura"
Poslovođa Zagrebačkog holdinga reagirao je na podatke Grada Zagreba o plaćama komunalnih radnika, tvrdeći da se njima manipulira te da je stvarna netoplaća komunalca oko tisuću eura.
Uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su podatke o prosječnim, najnižim i najvišim plaćama po zanimanjima.
Na njih je reagirao poslovođa Zagrebačkog holdinga koji tvrdi da gradski podaci o primanjima nisu potpuni i da stvarna plaća komunalnih radnika izgleda drukčije.
Grad je u srijedu objavio da je prosječna netoplaća komunalnog radnika u Čistoći, zajedno s dodacima, u srpnju iznosila 1650,61 euro. Najniža navedena netoplaća bila je 1272,30 eura, a najviša 2250,81 euro.
Poslovođa koji se javio DNEVNIK.hr-u tvrdi da se u te iznose ubrajaju prekovremeni i smjenski rad, naknade za prijevoz te porezne olakšice, zbog čega, kako navodi, ne pokazuju stvarnu osnovnu plaću radnika na terenu.
"Osnovica je 592 eura, stvarna plaća komunalca je oko tisuću eura"
"To su frizirani podaci koji nisu u cijelosti točni. Plasirali su ih uoči štrajka kako bi se javnost okrenula protiv radnika i stala na stranu uprave", rekao je poslovođa Holdinga za DNEVNIK.hr. Objasnio je i kako prema važećem kolektivnom ugovoru izgleda obračun plaće.
"Osnovica u Zagrebačkom holdingu iznosi 592 eura. Za komunalnog radnika ona se množi s koeficijentom složenosti posla od 1,8, na što ide još 10 posto dodatka za otežane uvjete rada. To u brutu ispadne oko 1200 eura.
Radno vrijeme ovisi o fondu sati u mjesecu, a po pravilu se radi 7,5 sati dnevno, pri čemu jedna radna subota u mjesecu ulazi u redovnu satnicu i uopće se ne plaća kao prekovremeni rad. Kad se sve zbroji, ako radnik radi samo prvu smjenu, njegova stvarna netoplaća iznosi oko 1000 eura, pa čak i manje", rekao je.
Priložio svoje platne liste
Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, poslovođa je DNEVNIK.hr-u dao na uvid svoje dvije službene platne liste iz podružnice Čistoća, za travanj i kolovoz 2026. godine.
Na platnoj listi za kolovoz vidljivo je da ima koeficijent 2,600, viši od onoga za komunalnog radnika, te osnovicu od 592,20 eura. Njegova netoplaća iznosila je 1295,37 eura.
Ukupno mu je isplaćeno 1686,47 eura nakon što su dodane neoporezive naknade i dodaci. U taj su iznos uključeni naknada za prehranu od 100 eura, nagrada od 76,66 eura te 227,39 eura za mjesni i vanjski prijevoz.
Na platnoj listi za travanj netoplaća mu je iznosila 1382,86 eura, dok je s dodacima za prehranu i prijevoz ukupna isplata dosegnula 1694,20 eura.
"Ako ja kao poslovođa, sa završenom višom školom, osam godina staža i koeficijentom 2,600, imam netoplaću manju od 1300 eura bez prijevoza i dodataka, kako je moguće da Grad tvrdi da je najmanja isplaćena plaća običnog komunalnog radnika gotovo 1300 eura?", pita se poslovođa.
"Prije tjedan dana tražili radnike za 1370 eura bruto, a sad tvrde da im je neto 1600"
Poslovođa se osvrnuo i na nedavne oglase za zapošljavanje u Čistoći, smatrajući da postoji nesklad između ponuđene plaće i podataka koje je objavio Grad.
"Sami sebi su skočili u usta. Prije sedam dana objavljen je oglas u kojem Čistoća traži nove radnike i nudi im plaću od 1370 eura bruto. A sada, tjedan dana kasnije, tvrde da je najmanja isplaćena netoplaća komunalca 1272 eura, a prosječna preko 1600 eura. Pa tko tu koga pravi ludim?", poručio je.
Komentirao je i podatke prema kojima komunalni radnik može imati više od 2200 eura, dok plaća vozača autobusa može premašiti 2700 eura.
"Uvjeti za komunalnog radnika su osnovna škola i sad svi misle da je to posao u kojem ćeš sjediti osam sati, prošetati se i uzeti veliku plaću. Svi koji misle da je to tako jednostavno mogu se slobodno prijaviti i vidjeti kakva je stvarnost. Kad krene snijeg, kiša, led, nesnosna ljetna vrućina ili smrad... Smeće mora biti pokupljeno, a ljudi vise s kamiona na cesti u svim uvjetima. Prikazivati maksimalna primanja ljudi koji imaju gomilu prekovremenih, putuju iz drugih županija i imaju četvero djece kao pravilo je klasičan pokušaj razbijanja solidarnosti građana s radnicima uoči štrajka", zaključio je poslovođa Zagrebačkog holdinga.
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