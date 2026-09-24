Petar Brkić za N1
Što čeka Studenac? Financijski analitičar: "Sigurno će doći do smanjenja broja zaposlenih i dućana"
N1 Hrvatska
|
24. ruj. 2026. 10:44
| Novi dan
|
0komentara
Financijski analitičar Petar Brkić gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao situaciju u Studencu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 h
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 5 min.|
Oglas
Oglas