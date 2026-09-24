"IDEALNA PRILIKA"
Zelenski i Putin za istim stolom? Ukrajinski predsjednik otkrio kada bi se to moglo dogoditi
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da bi prosinački summit G20 u Miamiju mogao biti prilika za trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom.
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Zelenski je u četvrtak rekao da bi summit G20 u Miamiju mogao otvoriti prostor za sastanak čelnika Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio rekao da će Washington pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit koji će se održati u prosincu.
Ukrajinski predsjednik poručio je da bi Kijev podržao trostrani format ako se sve strane usuglase oko održavanja takvog sastanka, piše Kyiv Independent.
"Vjerujem da je ovo jedna od najboljih prilika koje je predložila američka strana", rekao je Zelenski novinarima. "Vjerujem da je ovo prilika za trostrani sastanak koji bi mogao donijeti rezultate."
Zelenski i Putin posljednji su se put osobno sastali u Parizu 2019.
G20 je veliki međunarodni gospodarski forum u kojem sudjeluju najveća svjetska gospodarstva. Rusija je i dalje članica tog formata, unatoč tome što je nakon okupacije Krima 2014. godine izbačena iz skupine G8.
Zelenski smatra da bi upravo sudjelovanje različitih zemalja na summitu moglo stvoriti uvjete za pregovore. Na summitu će, uz europske partnere Ukrajine, biti prisutne Kina, Indija, države Bliskog istoka i druge zemlje.
"Po mom mišljenju, to je vrsta atmosfere u kojoj se mogu postići rezultati", rekao je. "Ukrajina će to podržati ako se takav format usvoji i postigne odgovarajući dogovor."
Sastanak u Miamiju mogao bi tako omogućiti izravan kontakt Zelenskog i Putina, koji dosad nisu održali bilateralne razgovore, dok je ruska strana ukrajinskog predsjednika pozivala da dođe u Moskvu.
Zelenski i Putin posljednji su se put osobno sastali u Parizu u prosincu 2019. godine, tijekom pregovora u formatu Normandije koje su posredovale Francuska i Njemačka. Izravno nisu razgovarali od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
Ako Putin dođe na summit, bit će to njegov drugi posjet SAD-u tijekom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prvi put otkako je Trump ponovno preuzeo dužnost Putin je u SAD-u bio u kolovozu 2025., kada je na Aljasci razgovarao s Trumpom o ratu u Ukrajini.
Taj sastanak nije donio veći napredak. Kremlj je u međuvremenu pozdravio Putinov poziv na summit G20. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da će Rusija poziv razmotriti diplomatskim putem.
"Primili smo poziv, zahvalni smo američkoj strani na njemu, a odluku ćemo donijeti i potom to pitanje rješavati diplomatskim kanalima", rekao je Peskov.
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