Vlajčić uručio ugovore vrijedne preko 900 tisuća eura za jačanje stočarstva

"Ovo je konkretna potpora, jasno ulaganje u kvalitetu, napredak i genetsko unapređenje naše stoke, kao i u modernizaciju sustava uzgoja. Istodobno, to je ulaganje u ljude, u udruge i uzgajivače koji svojim radom jačaju konkurentnost te osiguravaju stabilnost domaće proizvodnje mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Kroz zajednički rad se oblikuje znanje, dijele iskustva, jača pregovaračka snaga i osigurava kvalitetna provedba uzgojnih programa. Time se unaprjeđuje genetski potencijal naših populacija, ali i povećava dohodovnost proizvodnje“, zaključio je Vlajčić.