ASK u Slavoniji
Vlajčić o svinjskoj kugi i "specijalnom ratu": Žarišta zaraze stvorila su se u Srbiji, zaključite sami
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je održao treći sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge.
"Održali smo novi sastanak"
"Danas smo održali novi operativni sastanak u užem sastavu - najprije u 10 sati s Ravnateljstvom civilne zaštite, a zatim u 11 sati s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske te predstavnicima policijskih uprava Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zahvaljujem gospodinu Andriji Mikuliću, glavnom državnom inspektoru i članu novoformiranog Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na sudjelovanju i doprinosu", kazao je Vlajčić u uvodu.
"S Ravnateljstvom civilne zaštite definirali smo operativni model daljnjeg postupanja. Njihova je uloga ključna u organizaciji ljudstva i komunikaciji s terenskim timovima - ovlaštenim veterinarima i inspektorima", naglasio je ministar.
"U suradnji s jedinicama lokalne samouprave osigurat će se dovoljan broj ljudi kako bi se postupci inspekcije, eutanazije i odlaganja životinja mogli provoditi nesmetano", rekao je Vlajčić.
"Dogovorena je policijska pratnja veterinarskim inspektorima"
Kazao je da su raspravljali o realizaciji zaključaka sa subotnjeg sastanka, uključujući nadzor punktova, državne granice, zaraženih farmi te farmi s više od 1.000 svinja.
Dodao je kako je dogovorena policijska pratnja veterinarskim inspektorima na terenu.
"Što se tiče Državnog inspektorata, dogovorili smo dinamiku revizije gospodarstava i biosigurnosnih mjera, uz pojačane aktivnosti na terenu, ponovno u suradnji s policijom", rekao je Vlajčić.
"Sve ono što smo od subote komunicirali prema javnosti sada provodimo u djelo - s jedinim ciljem: zaštititi zdrava gospodarstva i spriječiti daljnje širenje afričke svinjske kuge", naglasio je.
"Važno je spriječiti prodiranje virusa u druge županije"
"Posebno nam je važno spriječiti prodiranje virusa u druge županije (Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku). A na područjima gdje je virus već prisutan, radimo na njegovom suzbijanju odgovorno i profesionalno", kazao je.
"Sutra ćemo biti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje ćemo od 10 sati održati koordinacijski sastanak s lokalnim stožerom, načelnicima i gradonačelnicima s tog područja. Cilj je operativno usuglasiti sve postupke, razjasniti nadležnosti i osigurati brzu i učinkovitu komunikaciju.
U 14 sati sastanak će se održati i u Osječko-baranjskoj županiji, također s načelnicima i gradonačelnicima svih jedinica lokalne samouprave.
Najvažnije je osigurati nesmetanu komunikaciju - bez šumova, bez kašnjenja, i s jasnim dogovorima tko što radi, u vrlo kratkim rokovima. To je ključno u ovim zahtjevnim trenucima, kako bismo zaustavili širenje afričke svinjske kuge", kazao je ministar.
"Naš je cilj svesti svaki mogući rizik na minimum - posebno zbog činjenice da se ljudi kreću u prirodi gdje obitavaju divlje svinje, koje su jedan od glavnih prenositelja virusa. Time potencijalno mogu unijeti virus u sela i proširiti ga dalje po Hrvatskoj", pojašnjava Vlajčić.
"Da su se poštivala pravila, ne bi danas imali ovo"
"Pitanje je trenutka kad ćemo organizirati odstrjel divljih svinja u Kopačkom ritu. Razgovarat ćemo s lovačkim društvima, policijom, da vidimo kakvo je stanje s odstrjelom divljih svinja", poručio je Vlajčić.
"Želim javnosti poslati poruku - konstantna edukacija unutar ratara, stočara i poljoprivrednika postoji. Vjerujem da oni znaju što im je činiti. Mi činimo sve što je u mogućnosti. Naše mjere neće biti učinkovite ako se svi skupa ne pridržavamo pravila. Da su se pravila poštivala, ne bi došlo do ovoga danas", rekao je Vlajčić, prenosi Index.hr.
O tezi "specijalnog rata" protiv Hrvatske
"Ja sam htio maksimalno ozbiljno i odgovorno ovome pristupiti i htio reći da niti jednu opciju ne isključujemo. Govorimo stalno o ljudskom faktoru, a on može biti namjeran ili nenamjeran. Propusti se događaju, svi smo ljudi. Što se tiče specijalnog rata. Ta poruka je izašla koju smo svi ozbiljno shvatili. Ne želim si dopustiti u ovoj situaciji reći da je to nemoguće. Želimo biti spremni na sve.
"Vrlo je jednostavno zaključiti i donijeti određene zaključke. Imamo 2023., borili smo se protiv ove bolesti, došli smo do nekog slobodnog statusa, bolest se stavila pod kontrolu. Žarišta zaraze ove godine stvorila su se u Srbiji gdje se bolest rapidno širila, a potom se kod nas pojavljuju točkasta žarišta. Sami zaključite. Ne želim ništa isključiti."
