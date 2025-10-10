Vlajčić najavio potpuni odstrel divljih svinja u tri županije zbog svinjske kuge

Vlajčić se u petak u Virovitici sastao s članovima Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge (ASK) te s predstavnicima lokalnih vlasti. Sastanak je dio obilaska županija najizloženijih riziku od širenja bolesti, među kojima su i Požeško-slavonska te Brodsko-posavska županija.