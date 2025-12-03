Policija prijavila muškarca koji je na maršu u Rijeci imao partizansku zastavu

Podignuta je prekršajna prijava protiv muškarca inicijala I.B.H. koji je u nedjelju na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma", nosio partizansku zastavu s crvenom zvijezdom i jugoslavenskom trobojnicom.
Iz PU primorsko-goranska naveli su da je muškarac "glasno vikao tekst koji je imao za cilj uznemiravanje slučajnih prolaznika" te da je "simbol zvijezde petokrake na zastavi uznemirio slučajne prolaznike i cjelokupnu javnost i time narušio javni red i mir", prenose Novosti.
Na zastavi se nalazio i natpis "Za slobodnu socijalističku domovinu 1941.–1945.", a sa njom je pozirao i istaknuti član Radničke fronte, Hrvoje Štefan. Kako je objavio Faktograf, zastavu je skupu omogućio Vojko Obersnel, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, koja je bila jedan od organizatora skupa. Riječ je o staroj zastavi partizana prvoboraca NOB-a, a koja se sastoji od partizanke i partizana s podignutim puškama unutar petokrake, koja je bila univerzalni simbol NOB-a, objasnila je jedna od organizatorica prosvjeda.
Kazne za spomenute prekršaje, odnosno za remećenje javnog reda i mira izvođenjem pjesama ili isticanjem simbola idu od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora, a za povike, svađe ili tuče od 300 do 2000 eura, odnosno do 30 dana zatvora.
Policija je ranije podnijela i optužne prijedloge protiv devetorice privedenih zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni", uzdizanja desnice u vis te stvaranja nemira i neugodnosti maskiranjem i nasrtanja na sudionike prosvjeda. Riječ je o osam punoljetnih osoba u dobi između 21 i 37 godina te jednom maloljetniku.
Tijekom prosvjednog marša u Rijeci zabilježeno je više incidenata - tridesetak osoba odjevenih u crno skandiralo je razne poruke i bacalo pirotehnička sredstva među sudionike skupa.
