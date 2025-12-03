Policija prijavila muškarca koji je na maršu u Rijeci imao partizansku zastavu

Na zastavi se nalazio i natpis "Za slobodnu socijalističku domovinu 1941.–1945.", a sa njom je pozirao i istaknuti član Radničke fronte, Hrvoje Štefan. Kako je objavio Faktograf, zastavu je skupu omogućio Vojko Obersnel, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, koja je bila jedan od organizatora skupa. Riječ je o staroj zastavi partizana prvoboraca NOB-a, a koja se sastoji od partizanke i partizana s podignutim puškama unutar petokrake, koja je bila univerzalni simbol NOB-a, objasnila je jedna od organizatorica prosvjeda.