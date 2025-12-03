Grad Rijeka najvjerojatnije ostaje bez 15.000.000 eura bespovratnog novca

Budući da Grad Rijeka mora provesti novi postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, a rok za prijavu resornom ministarstvu je 31. prosinca 2025. godine za dodjelu bespovratnih 15 milijuna eura, jasno je da se to neće ispoštivati i da će, ako resorno ministarstvo ne produlji rokove prijave, Grad Rijeka ostati bez 15 milijuna eura, a da će za gradnju nove zgrade škole na Drenovi morati osigurati proračunska sredstva ili podići kredit koji će se vraćati iz gradskog proračuna.