za gradnju drenovske škole
Grad Rijeka najvjerojatnije ostaje bez 15.000.000 eura bespovratnog novca
Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ne produži javni poziv koji je otvoren do kraja 2025. godine, Grad Rijeka ostat će bez 15 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava za gradnju nove zgrade osnovne škole na Drenovi.
Potvrdila je to gradonačelnica Iva Rinčić koju je projektant Boris Marijanović, s kojim je raskinut ugovor za izradu projekte dokumentacije, zajedno s gradskim službama, prozvao za ugrožavanje projekta.
– Ne znam je li mene osobno prozvao, nisam s njim komunicirala. Što se tiče neodgovaranja na e-mailove, dobivam jako puno mailova. Dio komunikacije moraju odraditi gradske službe.
Ispunili samo prvu fazu
S njim je bio potpisan ugovor, razgovarala sam s resornom pročelnicom vezano za to i za neispunjavanje uvjeta iz ugovora, a što je u konačnici završilo otkazom ugovora zbog nestručnosti i neprofesionalnog izvođenja radova, neispunjavanja preuzetih obveza. S obzirom na prekoračenje rokova, raskinut je ugovor od strane Grada Rijeke, prenosi Novi list.
Jedino što su ispunili je prva faza, statički elaborat i za to je izdan račun. Za sljedeće faze rok je bio u srpnju ove godine, ali to nije odrađeno. Vjerujem da je Gradu Rijeci nanesena šteta ako se ne realizira prijava na Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
Postoje naznake da bi se javni poziv resornog ministarstva produžio i nakon kraja ove godine. Po sadašnjim uvjetima nećemo se stići prijaviti i ostali bismo bez 15 milijuna eura, izjavila je Iva Rinčić.
Zadnja službena informacija iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih je da se javni poziv više neće produljivati jer se sredstva neće stići iskoristiti.
Boris Marijanović tužio Grad Rijeku
Posao izrade projektne dokumentacije dobila je tvrtka M-ING d.o.o. iz Osijeka, a vlasnik tvrtke Boris Marijanović izjavio je da je zbog projektne dokumentacije drenovske škole tužio Grad Rijeku.
On je naglasio da njegova tvrtka nije kriva za kašnjenje, već je do kašnjenja došlo zbog loše komunikacije s Gradom Rijekom.
– Zanimljivo je da sve vrijeme nijednom nisam dobio pismeni ukor da tvrtka kasni s izradom dokumentacije. Osobno sam tjednima pokušavao doći do gradonačelnice Ive Rinčić, poslao sam sedam mailova, zvao na telefon i tražio sastanak, ali odgovora nije bilo.
Prvi odgovor je stigao tek 29. rujna i to nakon što su joj se obratili moji odvjetnici. Međutim i taj odgovor je imao vremenski odmak. Sve naše kašnjenje bilo je zbog njih, izjavio je prije nekoliko dana za Novi list Marijanović.
Budući da Grad Rijeka mora provesti novi postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, a rok za prijavu resornom ministarstvu je 31. prosinca 2025. godine za dodjelu bespovratnih 15 milijuna eura, jasno je da se to neće ispoštivati i da će, ako resorno ministarstvo ne produlji rokove prijave, Grad Rijeka ostati bez 15 milijuna eura, a da će za gradnju nove zgrade škole na Drenovi morati osigurati proračunska sredstva ili podići kredit koji će se vraćati iz gradskog proračuna.
Gradonačelnica započela razgovore o proračunu
Na redovnoj konferenciji rijeke gradonačelnice bilo je riječi i o sjednici Gradskog vijeća koja će se održati sljedeći tjedan i na kojoj će se lokalni parlament očitovati o prijedlogu proračuna za 2026. godinu koji je dostavila Iva Rinčić. Zanimalo nas je je li obavila konzultacije sa strankama neformalne vladajuće većine i hoće li proračun biti prihvaćen.
– Razgovori su u tijeku s neformalnom većinom u Gradskom vijeću, razgovarali smo i s drugim političkim opcijama. Uvijek sam optimistična budući da je proračun dobar i pokazuje novi smjer, okrenut je prema budućnosti i projektima koji nedostaju.
Trenutno nemamo spremne projekte, a u 2026. godini čeka nas priprema projektne dokumentacije za vrtiće, škole i garaže, izjavila je gradonačelnica Rinčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare