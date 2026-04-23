Za europsku mirovinu štedi i Toni Milun: "Ne mogu se osloniti samo na državni sustav"

Sustav europske mirovine postoji tri godine, a koriste ga i Hrvati. Na četiri tržišta, u Hrvatskoj, Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj, europsku mirovinu koristi više od 16.500 klijenata s ukupnom imovinom od oko 90 milijuna eura, a više od 230 poslodavaca u Hrvatskoj već je odabralo Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP). Najavljena EU reforma mogla bi dodatno ubrzati širenje PEPP-a i učiniti ga ozbiljnim konkurentom trećem stupu dobrovoljne mirovinske štednje, kažu iz Finaxa. Poznati matematičar Toni Milun prvi je korisnik PEPP-a u Hrvatskoj i ambasador financijske pismenosti, piše Mirovina.hr.
Toni Milun: 'Ne mogu se osloniti na državni sustav'
- Kad sam ubacio podatke u eGrađani i vidio projekciju mirovine, shvatio sam da se ne mogu osloniti samo na državni sustav. Promijenio sam status u poduzetnika i mirovina mi je odjednom pala za 300 eura, a to je jak signal da moraš sam graditi svoju financijsku sigurnost, govori Toni Milun.
Više od 230 tvrtki u Hrvatskoj koristi PEPP kao moderan i porezno učinkovit benefit za svoje zaposlenike. Uplata do 804 eura godišnje po zaposleniku smanjuje poreznu osnovicu, a zaposleniku istovremeno grade dugoročnu financijsku sigurnost izvan državnog sustava.
Europska mirovina je dobrovoljni mirovinski štedni proizvod koji funkcionira kao dugoročno ulaganje u globalno diverzificirani portfelj dionica i obveznica putem indeksnih fondova (ETF-ova). Korisnik redovito uplaćuje sredstva koja se automatski ulažu prema odabranom profilu rizika, a s godinama se portfelj postupno konzervativnije prilagođava kako bi se zaštitila akumulirana vrijednost uoči umirovljenja.
Prednost Europske mirovine leži u njezinoj prenosivosti. Za razliku od nacionalnih mirovinskih proizvoda, PEPP prati korisnika kroz cijelu Europsku uniju. Promjena države, zbog posla, životnih okolnosti ili osobnih razloga, ne znači gubitak ili zamrzavanje mirovinske štednje. Proizvod je dostupan zaposlenima, samozaposlenima, studentima i nezaposlenima, a posebno je primjenjiv za mobilne radnike koji mijenjaju države rada unutar EU-a.
Automatsko uključivanje zaposlenika kao opcija
Europska komisija objavila je paket zakonodavnih prijedloga za jačanje dopunskih mirovinskih proizvoda u sklopu strategije za uniju štednje i ulaganja. Prijedlog za izmjenu PEPP uredbe trenutačno prolazi zakonodavni postupak Europskog parlamenta i donosi konkretne promjene.
Ukida se gornja granica naknada od 1 % koja je dosad ograničavala pružatelje, a uvodi se načelo vrijednosti za novac. Nacionalna nadzorna tijela uspoređivat će troškove i učinkovitost pojedinog PEPP-a s usporedivim proizvodima na tržištu, a pružatelji s lošijim rezultatima morat će opravdati svoje naknade. Poslodavcima se otvara mogućnost automatskog uključivanja zaposlenika (auto-enrolment), a porezni tretman PEPP-a trebao bi biti izjednačen s nacionalnim mirovinskim proizvodima, što je bila jedna od ključnih strukturnih slabosti do sada.
