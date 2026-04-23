Pletenac: Oholo je ovo čuđenje Zapada nad Iranom

"Europa je u stanju proizvesti svoju popularnu kulturu, uvijek je i bila. To se lijepo vidjelo na otvaranju londonskih Olimpijskih igara. Smrznete se kada vidite britanski proizvod popularne kulture, to su nevjerojatni kanoni koji su se u 20. stoljeću postavili kao temelji. U cijelom tom procesu, ta kultura je srećom ostala otvorena. Možemo kritizirati 'world music'. To je pripremljeno za bijelog srednjostrujaškog konzumenta. Ali ipak je uspjela proizvesti gomilu zanimljivih muzičara iz Afrike za koje možda nikada ne bismo čuli. Europa je ipak zbog svoje otvorenosti spremna priznati drugost, puno prije nego SAD. Unatoč svemu što bih mogao kritizirati i dalje vidim potencijal tog prostora u Europi."