Dio obiteljske mirovine uz vlastitu: Promijenio se jedan uvjet za ostvarivanje prava

Aktualna vrijednost mirovine porasla je od 1. srpnja, s isplatom u rujnu za kolovoz i sa zaostacima za srpanj, za 6,48 posto. Ona sada iznosi 14,45 eura pa je novi iznos najviše mirovine uz koji je omogućeno korištenje dijela obiteljske mirovine po novom 1.156 eura. Kod svakog idućeg usklađivanja, povećavat će se i ovaj cenzus. Udovac Željko, uz mnoge udovice, upozorio nas je na nepravdu jer zbog ‘previsoke’ mirovine nakon 44 godine staža nema pravo na dio obiteljske mirovine.