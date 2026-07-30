VIDEO / Doplivali iz Maroka: Tisuće migranata preplavile granicu prema španjolskoj Ceuti, traži se pomoć vojske

Glasnogovornik Civilne garde rekao je da migranti "masovno ulaze s mora" preko lukobrana, odnosno graničnog prijelaza Tarajal, ali nije mogao dati nikakve procjene broja. Državna televizija TVE izvijestila je u četvrtak da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.