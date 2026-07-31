Crobarometar
Medved popularniji od Plenkovića i Anušića, rastu Možemo i Most, a znamo i kome građani najviše vjeruju
Najnoviji Crobarometar za srpanj pokazuje da je HDZ zaustavio višemjesečni pad potpore i zadržao prvo mjesto među političkim strankama, dok SDP nastavlja gubiti podršku birača. Istodobno, rast bilježe Možemo! i Most, čime se razlika između dviju najvećih oporbenih stranaka dodatno smanjuje.
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Prema istraživanju koje za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos, HDZ ima potporu 27,4 posto ispitanika, dok je SDP na 18,8 posto. Možemo! nastavlja uzlazni trend te je dosegnuo 13,3 posto potpore, što je njihov najbolji rezultat u posljednjih godinu dana. Na četvrtom mjestu nalazi se Most s 9 posto potpore. Domovinski pokret ima 2,6 posto, Hrvatska stranka umirovljenika 2,3 posto, a stranka Dalije Orešković 2 posto. Sve ostale političke opcije pojedinačno imaju manje od dva posto potpore.
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Medved popularniji od Plenkovića i Anušića
Na ljestvici najpopularnijih političara i dalje vodi predsjednik Zoran Milanović, kojemu potporu iskazuje 57 posto građana. Slijede Biljana Borzan i Tomo Medved s po 44 posto, Ivan Anušić s 43 posto, premijer Andrej Plenković s 39 posto te Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja s po 38 posto potpore.
S druge strane, među političarima s najviše negativnih ocjena, prema Crobarometru, prvo mjesto i dalje drži predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, o kojem negativno mišljenje ima 58 posto ispitanika. Slijede Andrej Plenković s 55 posto, Tomislav Tomašević s 54 posto, Ivana Kekin i Siniša Hajdaš Dončić s po 53 posto te predsjednik Sabora Gordan Jandroković s 50 posto negativnih ocjena.
Što muči građane i kome vjeruju?
Istraživanje pokazuje da građane i dalje najviše zabrinjava korupcija, koju najvećim problemom smatra 58 posto ispitanika. Odmah iza nje nalaze se inflacija, rast cijena i poskupljenja s 56 posto odgovora. Na trećem mjestu su male mirovine, koje kao ozbiljan problem ističe svaki drugi ispitanik, dok gotovo polovica građana, njih 48 posto, upozorava na niske plaće i loš životni standard.
Crobarometar je ispitao i razinu povjerenja u javne službe. Pozitivno mišljenje o njima ima 59 posto građana, dok 18 posto navodi da im ne vjeruje, a 23 posto zauzima neutralan stav.
Najviše povjerenja građani imaju u vatrogasce, kojima vjeruje čak 97 posto ispitanika. Slijede Hrvatska gorska služba spašavanja s 95 posto te hitna pomoć s 82 posto. Policiji vjeruje 61 posto građana, dok 12 posto navodi da u nju nema povjerenja, a 27 posto zauzima neutralan stav.
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