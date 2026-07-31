Prema istraživanju koje za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos, HDZ ima potporu 27,4 posto ispitanika, dok je SDP na 18,8 posto. Možemo! nastavlja uzlazni trend te je dosegnuo 13,3 posto potpore, što je njihov najbolji rezultat u posljednjih godinu dana. Na četvrtom mjestu nalazi se Most s 9 posto potpore. Domovinski pokret ima 2,6 posto, Hrvatska stranka umirovljenika 2,3 posto, a stranka Dalije Orešković 2 posto. Sve ostale političke opcije pojedinačno imaju manje od dva posto potpore.