Provjerili smo "što ćemo onda" ako Plenković na 15 dana ukine mjere: "Ne bi se dogodilo ništa. Vlada se zaljubila u te intervencije"

"Nakon Jomkipurskog rata između arapskih zemalja i Izraela 1973. godine cijena nafte naglo je skočila s tri dolara za barel najprije na 40, a onda i na 100 dolara. Tih 100 dolara bilo je kao kada bi sada cijena barela bila 500 dolara. Tada se u tri mjeseca dogodio ogroman naftni šok, ali nitko tada nije intervenirao na način kako se sada intervenira. Tako se i sada tržište ne bi slomilo niti bi se išta bitno dogodilo kada bi Vlada ukinula mjere", rekao je Novotny uz napomenu kako sve to iz pozicije ekonomista vjerojatno izgleda puno drugačije nego iz pozicije političara.