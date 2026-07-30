NOVOTNY O PREMIJEROVOJ IZJAVI
Provjerili smo "što ćemo onda" ako Plenković na 15 dana ukine mjere: "Ne bi se dogodilo ništa. Vlada se zaljubila u te intervencije"
U srijedu je premijer Andrej Plenković na svečanom otvorenju obnovljenih Daruvarskih toplica odgovarao na pitanja novinara koji su mu spominjali i kritike na račun pojedinih Vladinih protukriznih mjera.
Spomenuli su mu nezadovoljstvo Udruge Glas poduzetnika zbog sve veće porezne presije, među ostalim i zbog najavljenog dodatnog oporezivanja dijela paušalnih obrtnika.
Novinari su upitali premijera i o prigovorima Hrvatske udruge poslodavaca prema kojima će zbog poreza na prekomjerne marže ostajati manje sredstava za reinvestiranje. Plenkoviću očito nije dobro sjelo i pitanje o najavi trgovaca, distributera i prijevoznika kako će morati dizati cijene svojih usluga zbog snažnog rasta cijene dizelskog goriva.
"Ne bi bio kraj svijeta da se ukinu mjere"
Potom je premijer uzvratio pitanjem kritičarima: "Što bi bilo da se kao test na 15 dana "dignu" sve mjere Vlade, pa da se PDV vrati na stope prije krize te ukinu sve subvencije na energente? Što ćemo onda?"
A što bi bilo da Vlada na 15 dana ili duže zaista ukine sve mjere koje drži na snazi, pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.
Njegov prvi odgovor bio je vrlo kratak: "Ne bi se dogodilo ništa."
"Ako govorimo o ograničenju cijena goriva, horizontalne mjere koje zahvaćaju sve uopće nisu korisne jer pomažu i onima koji mogu platiti gorivo. Oni koji nemaju novca nisu veliki potrošači goriva. Stvarno ranjivi dijelovi društva nisu imali puno koristi od Vladinih mjera, a ovi koji mogu platiti i bez mjera bi i dalje kupovali pa to ni na koji način ne bi bio kraj svijeta", kazao je.
Tržišni mehanizmi jači od krize?
Novotny naglašava kako novija ekonomska povijest pokazuje da je tržište sa svojim mehanizmima na kraju uvijek pobijedilo.
"Nakon Jomkipurskog rata između arapskih zemalja i Izraela 1973. godine cijena nafte naglo je skočila s tri dolara za barel najprije na 40, a onda i na 100 dolara. Tih 100 dolara bilo je kao kada bi sada cijena barela bila 500 dolara. Tada se u tri mjeseca dogodio ogroman naftni šok, ali nitko tada nije intervenirao na način kako se sada intervenira. Tako se i sada tržište ne bi slomilo niti bi se išta bitno dogodilo kada bi Vlada ukinula mjere", rekao je Novotny uz napomenu kako sve to iz pozicije ekonomista vjerojatno izgleda puno drugačije nego iz pozicije političara.
"Mala inflacija od 3 posto čak je poželjna"
A što bi bilo da se PDV vrati na stope prije krize - također se u Daruvaru retorički zapitao premijer.
"PDV je kod nas ionako visok i bilo bi bolje da se razmišlja o snižavanju, ali to se neće dogoditi. Ni po tom pitanju se ništa značajno ne bi dogodilo jer bi i tu tržišni mehanizam djelovao. Ljudi koji ne bi mogli platiti smanjili bi potrošnju, a oni koji mogu platiti i daje bi trošili", smatra Novotny.
Uostalom, kaže, nijedna ekonomija nije se mogla razvijati na niskim cijenama.
"Rekao bih, ali da me se krivo ne razumije, kako je mala inflacija od tri ili tri i pol posto čak i poželjna jer bolje i inflacija nego deflacija. Moramo naučiti živjeti s inflacijom."
"Ne može se beskončano subvencionirati"
Novotny kaže kako Vlada ne može beskonačno subvencionirati cijene.
"To nas vraća u neka ranija vremena, a znamo što se dogodilo 1980-ih u Jugoslaviji kada je vlada ograničavala cijene energenata - nije ih bilo. U jednom trenutku Vlada će prestati intervenirati, a cijene sirove nafte i dalje će rasti."
Naš sugovornik smatra kako je premijer izjavu u Daruvarskim toplicama vjerojatno izgovorio u afektu.
"Mislim da i on zna kako se ništa ne bi dogodilo kada bi bile ukinute mjere. No naša Vlada se jako zaljubila u te intervencije. Vole to raditi, a nije mi jasno zašto. Izbori nisu blizu. A ne može se beskonačno dugo držati niske cijene energije na teret proizvođača i distributera. Time se ograničava njihova mogućnost ulaganja u proizvodnju i distribuciju", zaključio je Novotny.
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