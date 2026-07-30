Žute mrlje na jastucima možete ukloniti jednim sastojkom: Mnogi zaboravljaju na ovaj jednostavan trik

Ilustracija: the blowup on Unsplash

Žute mrlje na jastucima čest su problem, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada se zbog pojačanog znojenja na tkanini nakupljaju tragovi koji s vremenom postaju sve vidljiviji. Iako mnogi posežu za sodom bikarbonom ili octom, postoji još jedan jednostavan način koji može pomoći u uklanjanju tvrdokornih mrlja.

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Prije čišćenja preporučuje se provjeriti oznaku proizvođača kako biste bili sigurni da materijal od kojeg je jastuk izrađen podnosi tretiranje sredstvima na bazi vodikova peroksida. Neki osjetljivi materijali mogu se oštetiti ili promijeniti boju.

Ako je tretman dopušten, na požutjela mjesta nanesite malu količinu 3-postotnog vodikova peroksida i ostavite da djeluje oko 15 minuta. Peroksid pomaže razgraditi mrlje koje nastaju zbog znoja i prirodnih masnoća s kože, prenosi Klix.ba.

Nakon toga jastuk operite u perilici rublja prema uputama proizvođača.

Za tvrdokornije mrlje možete pripremiti mješavinu jednakih dijelova 3-postotnog vodikova peroksida i vode. Otopinu nanesite na požutjela područja, ostavite da kratko djeluje, a zatim jastuk operite na odgovarajućem programu.

Redovito pranje jastuka i zaštitnih navlaka može pomoći u sprječavanju nastanka žutih mrlja te produljiti svježinu i vijek trajanja jastuka.