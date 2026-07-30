KONOBA PRŠUT
USKOK se oglasio nakon uhićenja Keruma
USKOK se oglasio nakon uhićenja poduzetnika i bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koje je povezano s navodnim koruptivnim kaznenim djelima u slučaju konobe Pršut u Kaštelima.
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USKOK je potvrdio da su po njegovu nalogu provedena uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a sve u sklopu postupanja protiv nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela.
"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK", priopćeno je.
Iz USKOK-a su dodali kako će nakon ispitivanja osumnjičenika odlučiti o daljnjim koracima u ovom predmetu te o tome pravodobno obavijestiti javnost.
U srijedu navečer u Veloj Luci na Korčuli uhićen je Željko Kerum, poduzetnik, bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS), neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji.
Kerum je, prema dostupnim informacijama, uhićen dok je s članovima obitelji prisustvovao koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću.
Uhićenje je, kako se neslužbeno doznaje, povezano sa slučajem konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, objekta u Kerumovu vlasništvu. Riječ je o slučaju u kojem se istražuju okolnosti bespravne gradnje objekta, kao i pitanje njegove legalizacije.
Istraga u slučaju konobe Pršut pokrenuta je nakon što je u svibnju ove godine javno objavljeno da se predmet istražuje. Kerum je tada odbacio sve optužbe i poručio da je sve napravljeno zakonito.
Slučaj je ranije otvorio Telegram, a u njega su, prema neslužbenim informacijama, uključene i druge osobe bliske Željku Kerumu.
Kerum je u zatvoru boravio i krajem prošle godine, kada je završio na izdržavanju kazne od 15 dana jer je upravljao automobilom unatoč pravomoćnoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026. godine.
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