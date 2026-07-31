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ŠEST ŽENA

NATO aktivnosti: Novih 88 hrvatskih vojnika ispraćeno u Litvu

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Hina
|
31. srp. 2026. 19:07
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PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

U vojarni "Bilogora" u petak je svečano ispraćen 7. hrvatski kontingent s 88 pripadnika, od kojih je 6 žena, koji se upućuje u NATO-ovu aktivnost prednjih kopnenih snaga (Forward Land Forces - FLF) u Litvu u sastavu multinacionalne Borbene grupe pod vodstvom Njemačke, priopćio je MORH.

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Kontingent pod zapovjedništvom satnika Josipa Pece bit će smješten u vojarni "Rukla", a sudjelovat će u provedbi obuke i vježbi, jačanju interoperabilnosti te integraciji u obrambene planove Litve i NATO-a s ciljem odvraćanja prijetnji i očuvanja mira na istočnom krilu Saveza, stoji u priopćenju.

U ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića pripadnicima kontingenta obratio se državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg, zaželjevši im uspješno i sigurno izvršenje zadaća te sretan povratak kući.

"Sudjelovanjem u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Republici Litvi pridonosimo jačanju sigurnosti na istočnom krilu NATO-a, odvraćanju mogućih prijetnji te očuvanju mira i stabilnosti u Europi. Uvjeren sam da ćete, kao i svi hrvatski kontingenti prije vas, svoju zadaću izvršiti profesionalno, časno i dostojanstveno", istaknuo je Hrg te uputio posebnu zahvalu obiteljima pripadnika kao "tihoj snazi koja stoji iza svake uspješno izvršene vojne zadaće".

Dosad sudjelovalo 656 pripadnika OSRH-a

Zapovjednik kontingenta satnik Josip Peco poručio je kako su pripadnici kontingenta u potpunosti spremni za izvršavanje svih zadaća u međunarodnom okruženju.

Oružane snage RH u ovoj aktivnosti sudjeluju od 2017. godine, a dosad je u njoj sudjelovalo ukupno 656 pripadnika OSRH, od kojih 40 žena.

Svečanom ispraćaju nazočili su i načelnik Personalne uprave Glavnog stožera OSRH brigadni general Robert Suntešić, zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadni general Valentin Skroza, zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade brigadni general Željko Marinov, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadni general Mirko Stošić te članovi obitelji pripadnika kontingenta.

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Teme
hrvatska vojska hv litva morh nato oružane snage

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