NATO aktivnosti: Novih 88 hrvatskih vojnika ispraćeno u Litvu

"Sudjelovanjem u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Republici Litvi pridonosimo jačanju sigurnosti na istočnom krilu NATO-a, odvraćanju mogućih prijetnji te očuvanju mira i stabilnosti u Europi. Uvjeren sam da ćete, kao i svi hrvatski kontingenti prije vas, svoju zadaću izvršiti profesionalno, časno i dostojanstveno", istaknuo je Hrg te uputio posebnu zahvalu obiteljima pripadnika kao "tihoj snazi koja stoji iza svake uspješno izvršene vojne zadaće".