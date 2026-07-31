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Migrantska kriza: Italija obustavlja šengenski režim sa Španjolskom, s Francuskom jača nadzor granice

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Hina
|
31. srp. 2026. 19:17
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REUTERS
Fabian Bimmer/REUTERS

Italija je u petak objavila da obustavlja šengenski režim sa Španjolskom kao odgovor na masovni priljev migranata u španjolsku enklavu Ceutu iz susjednog Maroka.

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Italija nema kopnenu granicu sa Španjolskom, ali mjera će utjecati na ljude koji putuju avionom ili brodom između dvije zemlje.

Talijansko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je i da je s Parizom dogovorilo jačanje kontrola duž francusko-talijanske kopnene granice.

Kritičari desničarske vlade premijerke Giorgie Meloni smatraju taj potez simboličnom gestom usmjerenom prema domaćoj političkoj publici, bez dokaza da su migranti u Ceuti imali ikakvu namjeru krenuti prema Italiji.

Antiimigrantska politika Giorgije Meloni

Odluka o suspenziji Schengena donesena je nakon što je Španjolska izjavila da je preokrenula navalu migranatau svoju enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu dobrovoljno vratila.

Koalicija Georgie Meloni, koja je došla na vlast 2022. obećavajući smanjenje ilegalne imigracije, suočila se s jakim pritiskom nove krajnje desničarske stranke koju predvodi bivši general vojske Roberto Vannacci, čija je antimigrantska retorika odjeknula kod dijela birača.

S migracijama koje ponovno dominiraju naslovima, vlada nastoji pokazati čvrst stav o sigurnosti granica, ističe Reuters.

Protivnici s lijevog centra optužili su je da se priklanja populističkoj agendi.

Teme
europska unija francuska giorgia meloni italija maroko migranti pedro sanchez schengen španjolska

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