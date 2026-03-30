Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem potaknule su ekstremne vremenske uvjete u zapadnoj Africi, što je dovelo do naglog pada proizvodnje kakaa.
"Dramatičan porast" cijene čokolade pripisuje se klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, stvarajući ono što stručnjaci nazivaju "inflacijom uskršnjih jaja", piše Euronews.
Nova analiza Jedinice za obavještajne podatke o energiji i klimi (ECIU) otkrila je da je prosječna cijena popularnih uskrsnih čokolada u Velikoj Britaniji porasla za dvije trećine u samo tri godine, a cijena nekih jaja više se nego udvostručila.
Podaci, koji su pratili prosječnu cijenu prije promocije glavnih marki u britanskim supermarketima između siječnja i ožujka, otkrili su da su Galaxy uskrsna jaja zabilježila najveći porast cijena, poskupjevši za 105 posto po 100 grama od 2023. godine.
Cadbury Creme jaja poskupjela su za 81 posto, dok je Lindt Gold Bunny od 200 grama sad 77 posto skuplji i za njega kupci moraju izdvojiti gotovo 10 eura.
U 2025. godini cijene čokolade porasle su za 18 posto u cijeloj Europskoj uniji, što je najveći porast od svih prehrambenih proizvoda. Ukupne potrošačke cijene porasle su za 2,5 posto u EU, na temelju prosječne godišnje stope promjene.
Kako klimatske promjene utječu na industriju čokolade
Stručnjaci su za "uskrsnu inflaciju" okrivili vrtoglavi porast cijene kakaa, koji je spiralno narastao zbog globalnog zagrijavanja.
Većina kakaa (oko 60 posto) dolazi iz zapadne Afrike, a proizvodi se u vlažnim zemljama poput Obale Bjelokosti i Gane, gdje se visoke temperature i obilne oborine izmjenjuju s kratkim sušnim sezonama.
Međutim, rastuće temperature potaknule su ozbiljnost i učestalost ekstremnih vremenskih događaja, uzrokujući pad proizvodnje kakaa za čak 40 posto u posljednje tri godine.
Godine 2023. ekstremne kiše u zapadnoj Africi izazvale su izbijanje bolesti crnih mahuna, koja je uzrokovala truljenje mnogih biljaka kakaovca. Nakon toga uslijedila je kontrastna suša početkom 2024., pogoršana klimatskim promjenama i El Niñom, te ekstremni toplinski val koji je utjecao na sjetvu, uzgoj i berbu usjeva kakaovca.
Neki stručnjaci upozoravaju da bi svijet mogao biti bez kakaovca do 2050. ako plinovi koji zadržavaju toplinu nastave pržiti planet. Ilegalno rudarenje zlata, starenje stabala, pa čak i krijumčari kakaovca također utječu na nagli porast cijena.
"Izravna posljedica" globalnog zatopljenja
Chris Jaccarini, analitičar za hranu i poljoprivredu u ECIU-u, upozorava da je porast cijena "jasan podsjetnik" da klimatska kriza više nije daleki problem, već sadašnja stvarnost.
"Ekstremni vremenski uvjeti koji su uništili žetvu kakaa u zapadnoj Africi i doveli do naglog porasta cijena izravna su posljedica zagrijavanja našeg planeta", istaknuo je, piše Euronews.
"Iako cijene robe kao robe kakao možda popuštaju, a pozornost ljudi preusmjerila se na sukob u Iranu i regiji Perzijskog zaljeva, neaktivnost u vezi s klimatskim promjenama posljednjih je godina povećala račune za kupovinu za stotine eura – pri čemu je čokolada samo jedna od mnogih namirnica na koje je to utjecalo", poručio je.
Jaccarini tvrdi da je ova inflacija cijena jaja "oštro upozorenje" na ono što će se dogoditi ako svijet ne uspije smanjiti emisije na neto nulu i osigurati naše lance opskrbe.
Je li Europa kriva za porast cijena čokolade?
Znanstvenici su već počeli eksperimentirati s rogačem, biljkom otpornom na klimu koja se uzgaja u Mediteranu i može uspijevati u vrućim, sušnim klimama s vrlo malo potrebe za vodom.
Međutim, to malo pomaže u rješavanju korijena problema: zemlje u razvoju i dalje snose najveći teret klimatskih promjena.
Na klimatskom summitu UN-a COP29 2024. godine, gotovo 200 zemalja složilo se utrostručiti financiranje zemalja u razvoju na oko 254,5 milijardi eura godišnje do 2035. godine.
Godinu dana kasnije, na COP30, zemlje u razvoju pozvale su na veću podršku prilagodbi klimatskim promjenama, ističući kako infrastruktura poput obrane od poplava i vodnih sustava otpornih na sušu može promijeniti živote.
Međutim, zemlje su se složile samo s barem utrostručenjem financiranja prilagodbe do 2035. godine, čime su efektivno ponovile prethodne obveze bez dogovora o daljnjem napretku.
Istodobno, Njemačka je najavila da smanjuje svoj proračun za pomoć zemljama u razvoju u smanjenju emisija stakleničkih plinova, sa 6 milijardi eura na 4,58 milijardi eura.
U 2025. godini, nekoliko ključnih zapadnoeuropskih zemalja, uključujući Švicarsku, Francusku i Nizozemsku, otkrilo je da također znatno smanjuju svoje proračune za pomoć kako bi se usredotočile na vlastite potrebe, poput povećanja obrambenih izdataka.
