Omiljena namirnica nikad skuplja: "Manje kupujemo nego prije. Potkradaju nas"

"Proizvođači čokolade su vrlo oprezni što se tiče kretanja jer se vidi da su kretanja cijene vrlo neujednačena i jako lako dođe ponovno do uzroka koji su uvjetovale tako visoki rast u prethodnim godinama. I dalje je 70 posto proizvodnje kakaovca u zemljama zapadne Afrike, česte su klimatski loše prilike", objašnjava konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić.