Omiljena namirnica nikad skuplja: "Manje kupujemo nego prije. Potkradaju nas"

Euro više koji će građani dobiti kroz uskrsnice, mogla bi pojesti jedna namirnica na blagdanskom stolu. Čokolada je nikad skuplja, iako, gotovo paradoksalno, cijena kakaa uporno pada. Struka kaže - i za to postoji objašnjenje.
Slatki gušt čokolade postaje sve skuplji za novčanike. "Jako su poskupjele, to je bez daljnjeg. Mi volimo malo finije čokolade pa malo manje kupujemo nego prije", kaže Radmila iz Vrbanja za Dnevnik.hr.
"100 grama čokolade je, ja mislim, četiri do pet eura. Nijedna nije od 100 sad su 80, tako da nas i tu malo potkradaju", govori Dubrovkinja Renata.
I dok bi očekivali da zaliha nema, cijena kakaovca u godinu dana pala je 60 posto. Samo u zadnjem mjesecu za četvrtinu. Zašto ne pada i cijena čokolade?
"Proizvođači čokolade su vrlo oprezni što se tiče kretanja jer se vidi da su kretanja cijene vrlo neujednačena i jako lako dođe ponovno do uzroka koji su uvjetovale tako visoki rast u prethodnim godinama. I dalje je 70 posto proizvodnje kakaovca u zemljama zapadne Afrike, česte su klimatski loše prilike", objašnjava konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić.
Rizici su, kaže, još tu, a raste i globalna potrošnja.
Čokolada je u top tri proizvoda koje najviše uvozimo. Prošle godine uvezeno je više od 42.000 tona, u vrijednosti 338 milijuna eura. Najviše stiže iz Njemačke, Srbije i Austrije.
Skupu čokoladu koja se na kraju nađe i u kolačima osjete i ugostitelji. Ulazni troškovi, kažu, rasli su 15 posto.
"Mi naravno nismo cijeli teret prebacili na kupce, ja bih rekao u nekim artiklima smo išli desetak posto, ali nam se vratilo kao bumerang - na tim artiklima imamo smanjenu prodaju", kaže Jurica Protić iz Nezavisne udruge ugostitelja.
U cijenu koju plaćaju potrošači ulaze i troškovi prerade, distribucije, marži.
"Vjerujem da neće doći do nekih korekcija značajnijih, ali bojim se da neće doći do snižavanja cijena, teško je to reći u bilo kojem smjeru jer su svi ostali troškovi ostali visoki", dodaje Blažić.
I slatki bi gušti za najmlađe poput čokoladnih jaja ili zeca stoga mogli biti nikad skuplji.
