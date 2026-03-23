Šok zbog cijena čokolade, trgovac izbacio zečiće iz ponude: "8,99 eura je previše!"

Cijene su sve samo ne slatke: čokoladni šok stigao je u supermarkete. Trgovac Tarik Sarikaya iz Hamburga povukao je kočnicu i potpuno izbacio uskrsne čokoladne zečiće iz svog asortimana!
Razlog? Preskupi u nabavi, preskupi u prodaji. Primjerice, Lindtov “Zlatni zec” od 200 grama košta nevjerojatnih 8,99 eura. To je cijena koju ovaj trgovac više ne želi prihvatiti, a mnogi njegovi kupci dijele to mišljenje.
Proizvođači "neproporcionalno" dižu cijene
Sarikaya već deset godina vodi susjedni market „nah&frisch“ u hamburškoj četvrti Bergedorf. Kao stručnjak s 26 godina iskustva u trgovini hranom, pomno prati tržište. Primijetio je da su cijene kakaovca, koje su ranije divljale, od ožujka 2025. polako počele padati na normalnu razinu – ali se to na cijenama u trgovinama uopće ne vidi. Za njega je ovakvo ponašanje proizvođača neshvatljivo, prenosi Fenix Magazin.
Skoro 30 posto skuplje nego lani
“Ovo je prva godina bez uskrsnog zeca”, kaže trgovac. Odluka nije bila laka, ali reakcije kupaca su isključivo pozitivne.
Usporedba: Prošle godine Lindtov zec koštao je 6,99 eura, a ove godine 8,99 eura (preporučena cijena). To je skok od 28,6 %.
Mali trgovci tu nemaju prostora za manevriranje. Da bi dobio nižu nabavnu cijenu, Sarikaya bi morao naručiti robu u vrijednosti od najmanje 1.000 eura, što mu se ne isplati. “Kupci pogledaju cijenu, odmahnu glavom i vrate zeca na policu. Na kraju bih ostao s 30 % neprodane robe”, objašnjava poduzetnik. Sličnu situaciju vidi i kod brendova kao što su Milka i Kinder, koje naziva “ekstremno skupima”.
Kupci podržavaju bojkot
Zaposlenica Sevgi Diksoy (63) kaže da kupci podržavaju ovu odluku i smatraju da bi i druge trgovine trebale učiniti isto.
Marianne Papke (88), stalna mušterija, jasna je: “Cijene su pretjerane. Ne bih dala 8,99 eura. Radije ćemo praunucima uskratiti slatkiše za ovaj Uskrs.”
Stefan Röhr-Kramer (60) dodaje kako cijeni što Sarikaya pazi na ekonomsku održivost svoje male trgovine u susjedstvu.
Ovo nije prvi put da se Sarikaya buni protiv “čokoladnog ludila” – prošle godine je na sličan način pred vratima ostavio i čokoladne Djedove Božićnjake.
PROČITAJTE VIŠE
