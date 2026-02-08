U čokoladama ima svega i svačega, a sve manje kakaa

Prema analizi objavljenoj ovoga tjedna na portalu Euronews, jedna od tri namirnice kojoj je prošle godine najviše rasla cijena u Europskoj uniji bila je čokolada. Govedini i teletini cijena je u prosjeku narasla za 10 posto, smrznutom voću za 13 posto, a čokoladi čak za 17,8 posto.
U Hrvatskoj je prošlogodišnji prosječni rast cijena čokolade bio tek nešto niži - 15 posto. A zbog krize na tržištu kakaa, odnosno kakaovca, predviđa se nastavak rasta cijena čokolade.
Zapravo, rast cijene kakaovca traje već godinama. U Europi se od 2022. cijena kakaovca utrostručila, a lani je objavljeno da je u Hrvatskoj, zbog rastuće potražnje i visokih troškova energenata, harmonizirani indeks potrošačkih cijena za čokoladu od 2020. narastao za gotovo 65 posto.
U čokoladama puno svega, a malo kakaa
Na sve to prvenstveno utječu klimatske promjene, odnosno vremenski uvjeti u dvjema zemljama Zapadne Afrike - Gani i Obali Bjelokosti, koje su najveći proizvođači kakaa (60 posto svjetske proizvodnje stiže odande) gdje su proteklih godina suše poremetile berbu kakaovca.
"Visoka cijena čokolade nije iznenađujuća. Trend rasta cijene kakaovca traje već godinama. Proteklih godina rast cijena te glavne sirovine za proizvodnju čokolade bio je posebno snažan", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.
Usporedo s globalnim rastom cijena kakaovca vidljiv je i fenomen na policama trgovina gdje je ponuda čokolada sve raznovrsnija. Čokolade s raznim punjenjima nisu od jučer, ali paleta tih punjenja sve je šira - od voćnih (naranča, jagoda, malina, višnja, kokos...) do raznih drugih krema (lješnjak, karamela, kikiriki, vanilija...) a u čokolade su uspješno 'ugurani' ili udrobljeni razni keksi pa čak i napolitanke.
Multiflavour drži cijene pod kontrolom
Novotny kaže kako se industrija čokolade prilagođava manjku kakaovca i sve višim cijenama te sirovine naprosto smanjujući količinu čokolade u čokoladama.
"Proizvođači prave razne multiflavour proizvode s raznim punjenjima u čokoladama kako cijene njihovih proizvoda ne bi snažno rasle. A maloprodajna cijena gotovog proizvoda, table čokolade koja sadrži puno kakaovca, jako je porasla", objašnjava.
Laički rečeno, što je kakaovac skuplji, sve je više čokolada s kremama i keksima.
"Želite li čokoladu s udjelom od 80 posto kakaovca, morate biti spremni platiti višu cijenu. Sada se cijena za kilogram kakaovca na tržištu kreće oko 10 eura, a to je već prilično puno", dodao je Novotny.
"U laboratorijima traže klon kakaovca'
Kakaovac je postao osjetljiv na klimatske promjene i nema ga dovoljno pa se uvelike eksperimentira s njegovim laboratorijskim uzgojem. Slično je i s kavom, o čemu smo pisali jesenas OVDJE.
"Prilika je to da istraživački instituti provjere je li moguće uzgajati kakaovac i kavu u drugačijim mikroklimatskim uvjetima nego u zemljama koje su, poput Gane, u pojasu ekvatora s toplom i vlažnom tropskom klimom. Na tome naročito rade neki veliki europski istraživački instituti jer je Europa najveće tržište čokolade. Istražuju se nove varijante, klonovi kakaovca koji bi podnijeli klimatske promjene. No još nema rezultata tih istraživanja pa sljedećih godina treba očekivati nastavak rasta cijena kakaovca", kaže Novotny.
Keks u čokoladi - odgovor na klimatske promjene
Na sličan način klimatske promjene odražavaju se i na uzgoj kave. No postoje i razlike.
"Imamo vice versa postupak proizvođača finalnih proizvoda koji smanjuju udio kakaovca u čokoladi. S kavom nema tih mogućnosti jer kavu konzumiramo kao sirovinu, a ne kao proizvod. Kavu samo ispržimo, sameljemo i konzumiramo, dok se sirovoj čokoladi dodaju razni dodaci, mlijeko, arome, razna punjenja, a u novije vrijeme čak i keksi. To je odgovor proizvođača na klimatske promjene", pojašnjava Novotny.
Jedna od zamjena za čokoladu su tzv. šećerne table koje su silom prilika bile popularne 1980-ih godina u doba ekonomske krize i nestašica svega i svačega, pa tako i kakaovca.
"Šećerne table ne sadrže više od 20 posto kakaovca. I sada postoje takvi proizvodi, ali naše je tržište ipak otišlo naprijed i vrlo je niska potražnja za tim proizvodima s velikim udjelom šećera, a malim udjelom kakaovca", kaže naš sugovornik.
Kakaovac i kava dijele istu sudbinu
Novotny podsjeća da na tržištu postoji još jedan proizvod koji nadomješta kakaovac - namaz od lješnjaka.
"Svojedobno ga je razvio talijanski Ferrero i poznat je kao Nutella. Podsjeća na čokoladu, ali nije čokolada nego namaz od lješnjaka koji ljudi percipiraju kao čokoladni namaz."
Iako napominje da nije 'klimatski aktivist', Novotny ističe kako su trendovi smanjenja ponude i rasta cijena kakaovca i kave neminovni zbog klimatskih promjena.
Cijena kave također je već neko vrijeme na rekordno visokim razinama, ponajviše zbog posljedica klimatskih promjena koje ugrožavaju berbu kave i utječu na razvoj bolesti biljaka.
