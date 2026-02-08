U čokoladama ima svega i svačega, a sve manje kakaa

"Prilika je to da istraživački instituti provjere je li moguće uzgajati kakaovac i kavu u drugačijim mikroklimatskim uvjetima nego u zemljama koje su, poput Gane, u pojasu ekvatora s toplom i vlažnom tropskom klimom. Na tome naročito rade neki veliki europski istraživački instituti jer je Europa najveće tržište čokolade. Istražuju se nove varijante, klonovi kakaovca koji bi podnijeli klimatske promjene. No još nema rezultata tih istraživanja pa sljedećih godina treba očekivati nastavak rasta cijena kakaovca", kaže Novotny.