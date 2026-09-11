Dva dana za pogled unaprijed: Konferencija Impact SEE'26 otkriva svoj program

"Da biste vidjeli što slijedi, morate gledati izvan vlastitog područja. Tehnologija mijenja ono što je moguće. Kultura mijenja ono što ljudi žele. Kapital oblikuje ono što se gradi. Prednost proizlazi iz razumijevanja kako su te promjene međusobno povezane", kaže Krystian Wolak, osnivač i glavni izvršni direktor Impacta. "Na konferenciji Impact SEE možete provjeriti svoje ideje s ljudima iz drugih sektora i tržišta, istražiti nove smjerove i upoznati potencijalne partnere iz cijele regije. Ako nam posvetite dva dana svog vremena, pobrinut ćemo se da ih iskoristite na najbolji način. Naša je ambicija jednostavna: dva dana u Bukureštu čija će vrijednost trajati još dugo nakon što odete."