Kako odabrati mobilnu mrežu koja prati vaš tempo rada?

U suvremenom načinu rada mobilna mreža više nije samo rezervna opcija, već osnovni alat za svakodnevne zadatke. Procjenjuje se da oko četvrtine Europljana radi od kuće barem dio vremena, dok više od trećine zaposlenih radi u zanimanjima u kojima je rad na daljinu moguć. Istodobno, u 2024. godini čak 52,9 % kompanija u Europskoj uniji s 10 ili više zaposlenih održavalo je sastanke putem interneta, što jasno potvrđuje da je hibridni način rada postao standard, a ne iznimka.