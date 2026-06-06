Bez krušnih mrvica, bez jaja
U faširance dodajte samo jedan sastojak, meso će biti ukusno i nikad mekše
Recept za savršene faširance koji se tope u ustima krije se u jednom malom triku koji mnoge domaćice godinama preskaču.
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Ako ste navikli uvijek dodavati jaja i krušne mrvice u smjesu za faširance, vrijeme je da to promijenite. S jednim sastojkom, koji vjerojatno već imate u hladnjaku, faširanci će postati ukusni, sočni i, što je najvažnije, nikad mekaniji.
Ova jednostavna metoda jamči ručak kojem će se vaša obitelj uvijek vraćati. Radi se o - ribanom krumpiru. Nema jaja, nema krušnih mrvica, nema mlijeka. Zamjena za sve ove sastojke je krumpir, piše Krstarica.
Nakon ovog trika, faširanci ostaju mekani iznutra, hrskavi izvana i zadržavaju oblik i u tavi i na tanjuru.
Zašto ih krumpir čini sočnima?
Tajna je u škrobu. Tijekom pečenja, krumpir djeluje kao prirodno "ljepilo", drži smjesu na okupu i istovremeno "zaključava" sokove unutar mesa.
Za razliku od krumpira, krušne mrvice rade upravo suprotno: upijaju vlagu i isušuju meso tijekom pečenja, pa je odrezak često tvrd. Kad krušne mrvice zamijenite krumpirom, razliku možete osjetiti već pri prvom zalogaju. Dobit ćete savršeno ukusne faširance, mekane iznutra, s divnom, hrskavom zlatnom koricom izvana. Nema mrvljenja u tavi i nema dosadnih suhih rubova.
Sastojci i priprema za faširance bez jaja
- 500 g mljevenog mesa, goveđeg ili miješanog
- 1 srednji krumpir
- 1 mali luk
- 2 češnja češnjaka
- žličica soli, pola žličice papra i pimenta
- 3 žlice ulja za prženje
Krumpir i luk sitno naribajte i rukama dobro iscijedite svu tekućinu. Češnjak pritisnite.
Sve pomiješajte s mesom i začinima, pa rukama mijesite dok smjesa ne postane kompaktna. Ohladite 15 do 20 minuta, ovaj korak mijenja teksturu od korijena.
Mokrim rukama oblikujte odreske. Tava mora biti vruća prije nego što počnete peći. Pecite 4 do 5 minuta sa svake strane dok ne porumene.
Stari trikovi za sočne faširance naših baka
- Izvadite meso iz hladnjaka pola sata prije miješanja
- Nemojte pretrpavati tavu, inače će se odresci pirjati umjesto kuhati
- Prstohvat sode bikarbone u smjesi dodatno omekšava meso
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